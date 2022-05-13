阿聯酋總統過世，法國：這是一名受到所有人尊敬的領導人

中東/阿聯酋

當地時間5月13日，阿拉伯聯合酋長國總統哈利法·本·紮耶德·阿勒納哈揚去世，享年73歲。法國表示，這是一名受到所有人尊敬的領導人。

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路透社報道，根據憲法，阿聯酋現任副總統兼總理、迪拜酋長穆罕默德在哈利法去世後將暫時擔任總統，直到阿聯酋聯邦最高委員會在30天內開會選舉出新總統。外交官和分析人士預計，阿布紮比王儲謝赫穆罕默德·本·紮耶德·阿勒納哈揚或將成為新總統。

周五，在阿拉伯聯合酋長國總統哈利法去世後，法國向阿聯酋人民發去哀悼，說這是“一位受到所有人尊重的領導人”，並向哈利法表示敬意。

法國外交部在一份聲明中稱讚了剛過世的阿聯酋總統謝赫哈利法所起到的作用。

聲明說：“我們向他對地區和世界穩定與和平的堅定承諾表示敬意。他為應對全球挑戰做出持久性回應的努力始終如一。”

法國外交部的聲明補充說：“哈利法是加強法國-阿聯酋戰略夥伴關係的熱心建築師。法國向他繼續致力於建立團結法國和阿拉伯聯合酋長國的信任與合作關係表示敬意。”

在哈利法去世的消息傳出後，美國總統拜登發表聲明，稱“哈利法是美國真正的夥伴和朋友”，並表示美國將繼續加強與阿聯酋的關係。

2020年，阿聯酋與以色列實現關係全面正常化。以色列總理貝內特在哈利法去世後表示：“哈利法的遺產和偉大事跡在以色列得到了極大的讚賞。”

此外，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚也向阿聯酋外長發去了哀悼。

據阿聯酋通訊社報道，在哈利法去世後，阿聯酋總統事務部宣布為哈利法總統舉行為期40天的國喪，並在全國範圍內降半旗以示哀悼。