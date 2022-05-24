阿聯酋發現猴痘首例 海灣第一國 中東第二國

阿聯酋周二（5 月 24 日)宣布發現該國的第一起猴痘病例，也成為海灣國家第一個出現猴痘病例的國家。自此，阿聯酋也是繼以色列之後，第二個發現猴痘病例的中東國家。

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阿拉伯聯合酋長國周二（5 月 24 日）成為第一個宣布發現一起猴痘病例的海灣國家。與此同時，阿聯酋發表的一項聲明文稿指出，已為這種罕見病毒的任何可能流行“做好充分準備”。

根據阿聯酋衛生部的這項聲明指出，感染者是一名來自西非的 29 歲女性，並補充說她正在接受治療。

阿聯酋衛生部的聲明進一步說明：“我們已經為疑似”被污染的患者部署了一個精確的流程。

該聲明還指出：“疫情大流行控制技術團隊還準備了一份關於監測並早期發現病毒，以及對於感染患者管理和預防措施的綜合指南”，

阿聯酋是中東地區，繼周六以色列之後，第二個宣布出現猴痘病例的國家，

猴痘或“猿正痘病毒”是一種罕見的疾病，其病原體可以從動物傳播給人類，反之亦然。

猴痘的病症類似於過去在天花患者身上觀察到的癥狀，但不太嚴重：患者病在感染的頭5天當中會出現：發燒、頭痛、肌肉及背側酸痛等現象。

然後會出現皮疹、灼熱，淤傷病變、起膿皰，最後結痂。

感染猴痘後，目前醫療技術仍無法治癒患者，它通常會自行消退，癥狀持續 14 至 21 天。

美國政府周一已經宣布，預備好為那些與猴痘病患有密切接觸者施打猴痘疫苗。

美國目前發現有五個可能的或確診的病例，當局預計病例數量還會增加。