伊朗宣布外長等官員將與歐盟外長周五晚德黑蘭會晤

伊朗外交部宣布，歐盟外交事務負責人博雷利 (Josep Borrell) 預計將於 6 月 24 日晚上在德黑蘭與伊朗官員會面，討論自 3 月以來受阻、陷入僵局的核問題談判。

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歐盟外交事務負責人此次的德黑蘭訪問行程並未提前宣布。伊朗外交部發言人在一項公報中指出， 何塞普·博雷利將於周五晚上訪問德黑蘭，會見外交部長侯賽因·阿米爾-阿卜杜拉希安和其他伊朗官員。”

公報還指出：“此次訪問行動是伊朗與歐盟正在進行的磋商的一部分，將重點關注雙邊關係、一些地區和國際問題，以及解除對伊朗制裁談判的進展。”

伊核談判陷入僵局：

負責協調伊朗核談判的歐盟談判代表莫拉（Enrique Mora）周四晚在推特上發布了一張他本人與歐盟外長博雷利（Josep Borrell）和美國伊朗問題特使羅伯特·馬利（Robert Malley）在布魯塞爾共進晚餐的照片，並配上一段文字寫道：

“關於 JCPOA 和中東地區觀點的深入對話。 美國特使馬利重申了美國承諾重返這項核協議。”

JCPOA 也就是 2015 年關於限制伊朗核計畫以換取制裁救濟的協議的名稱。美國於2018年單方面退出這項協議，並恢復美國對伊朗的制裁。

2021 年 4 月在奧地利首都開始舉行的會談，旨在讓美國重返 2015 年的協議，包括取消對伊朗的制裁，並確保德黑蘭完全遵守其承諾。 但由於德黑蘭和華盛頓之間的分歧，談判陷入僵局。