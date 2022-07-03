巴勒斯坦將殺害記者阿格萊的子彈交給美國 分享證據調查

半島記者中彈事件

法新社報道，巴勒斯坦當局於當地時間7月2日宣布，已將殺死半島電視台女記者希琳·阿布·阿格萊（Shireen Abu Akleh）的子彈交給美國專家，同意美方介入調查。這一消息是在美國總統拜登訪問以色列、巴勒斯坦約旦河西岸前宣布的，表明雙方可能正在努力尋找破解僵局的辦法。

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5月11日，半島電視台資深記者阿格萊在約旦河西岸一次清晨突襲中被擊斃，她是中東地區家喻戶曉的人物，該事件引發了國際社會的憤怒。

有關她死亡的情況存在爭議，但巴方官員們表示，研究這顆子彈對於最終確定是誰開槍是必要的。據法新社報道，子彈已移交給耶路撒冷的美國大使館。

巴勒斯坦官員說，阿格萊是被一名以色列士兵故意殺害的。 以色列當局則稱，一名士兵可能誤射了她，同時也暗示她可能是被一名巴勒斯坦槍手殺死的。

周六，巴勒斯坦總檢察長阿克拉姆·哈提卜（Akram Al Khatib）對巴勒斯坦官方通訊社WAFA說：“我們對我們的調查和取得的結果充滿信心和肯定”，並指出子彈已移交給一個美國彈道專家小組，而不是以色列當局。他重申巴勒斯坦人拒絕與以色列人分享子彈，但表示巴勒斯坦人歡迎任何國際機構的參與，以“幫助我們確認真相”。

另據一名匿名的巴勒斯坦官員表示，該問題是在巴勒斯坦總統阿巴斯和美國國務卿布林肯的電話中提出的，雙方都希望在拜登總統7月13日抵達前解決這個問題。

哈提卜此前曾表示，記者阿格萊被一枚帶有鋼製部件的 5.56 毫米穿甲彈擊斃。頭部中彈時，她戴着頭盔和標有“Press”字樣的防護背心。

經為期一個月的調查 《紐約時報》發現，殺死阿格萊的子彈是在當天清晨從以軍隊車的大致位置發射的，很可能是一名精英部隊的士兵所為，這證實了現場目擊者的報告。

以色列曾要求進行聯合調查，並提出在巴勒斯坦和美國代表在場的情況下檢查子彈。巴勒斯坦則拒絕進行聯合調查，理由是不信任以色列人。

美國此前呼籲雙方合作並相互分享證據。目前尚不清楚以色列是否會將步槍交給美國軍方。以色列軍方拒絕置評。

美國國務院發言人普賴斯上個月曾說，分享證據“將有助於一項公正、透明、徹底的調查，而且最終導致問責制”。

事實上，拜登政府受到來自眾議院和參議院議員越來越大的壓力，要求對同樣是美國公民的記者阿格萊遇害展開獨立調查。

6月23日，24名參議院民主黨人聯署公開信致拜登總統，呼籲美國直接參與對她死亡的調查。

今年3月下旬以來，巴以地區緊張局勢加劇。以色列多地發生襲擊事件，以方以此為由在約旦河西岸展開大規模搜捕行動，並與巴勒斯坦人發生衝突。