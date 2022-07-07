以色列現已成為俄羅斯寡頭和俄資本家藏富的應許美地

俄烏戰爭爆發後，美國歐盟西方國家及日本都對俄羅斯採取制裁措施。但以色列，這個猶太國家並未像美國和歐盟國家一樣，對莫斯科採取任何制裁措施，兩國之間商業關係繼續往來。以色列成為俄羅斯寡頭和俄羅斯資本的流奶與蜜應許之地。

廣告 繼續瀏覽後續

以色列現在不僅變成了一些俄羅斯寡頭隱藏轉移財富的應許美地，同樣也是那些俄羅斯投資者以及一些有大批存款儲戶們想要尋找避風港的地方。

這個猶太國家確實擁有巨大的優勢來拒絕加入制裁普京政權的國際制裁行列。

結果是：自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有數億美元，轉移到以色列銀行但這些財富只不過是冰山一角。這是以色列財經報Calcalist指出的。

這種俄羅斯的經濟存在以色列是肉眼可見的。 打着 Yango Deli 標誌的出租車和網路商業快速訂購雜貨的人繼續在特拉維夫的街道上流通，好像什麼都沒發生過一樣。 然而，它涉及到俄羅斯互聯網巨頭 Yandex 的子公司，Yandex 集團是一個綽號為“俄羅斯谷歌”的龐然大物，擁有多項活動。

在美國和歐洲對俄羅斯發動制裁之後， Yandex 公司的董事總經理兼聯合創始人 沃爾卡迪(Arkady Volozh )不得不辭職。在以色列，那些從俄羅斯和烏克蘭回歸祖國的以色列人，經常光顧有俄羅斯產品的日常消費品超市，在以色列的這個俄羅斯以色列族裔群體有超過 100 萬人。

地緣戰略問題：

在以色列還可以看到的另一個標誌性商業是：依附於俄羅斯聯邦的毛鑽石公司 Alrosa，繼續供貨給位於特拉維夫郊區的拉馬特甘( Ramat Gan)的鑽石市場；俄羅斯是全球第一大鑽石出口國。 Alrosa公司去年鑽石出口營業額達4億美元，這是由普京的一名親信的兒子主持業務，它繼續為那些分散在特拉維夫郊區拉馬特甘鑽石交易所周圍的切割車間供應鑽石原材料。

對於俄羅斯的財政而言，寶石所走的這條線路有巨大的優勢。 一旦在以色列切割後，鑽石就不再被認為原產地為俄羅斯，就可以自由進入全球最大珠寶客戶--美國。

所有這些活動都反映了以色列總理亞伊爾·拉皮德( Yair Lapid )政府的微妙平衡行為，它正在盡一切努力不疏遠俄羅斯總統普京。

現在起，不僅僅是俄羅斯的寡頭們想要將他們的資本撤出，而且比較是那些高科技商業領袖、高級主管及一些儲戶都想捲起鋪蓋，把資金撤出俄羅斯。

但其他一百家公司仍舊不考慮地留在現場。 相反的，一些商業律師以及財務顧問正在談論出走，希望把他們在俄羅斯的儲蓄轉移存放到安全地點，這些潛在的投資財富高達 100 億美元。