拜登與拉皮德簽署《耶路撒冷宣言》以防止伊朗獲得核武器

拜登中東行

美國總統拜登在訪問中東地區的第二天（7月14日），與以色列總理拉皮德簽署了《耶路撒冷宣言》的聯合協議，以防止伊朗獲得核武器。今天15日，拜登將前往沙特阿拉伯，據法新社報道，以色列已表示，“不反對”將紅海的兩個戰略島嶼轉移到沙特阿拉伯。沙特阿拉伯是該地區的重量級人物，也是伊朗的主要競爭對手，伊朗是猶太國家的死敵。

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據半島電視台援引《耶路撒冷宣言》宣言的文本報道，美國表示致力於建立一個區域結構，深化以色列與該地區夥伴的關係並使以色列融入其中，以及將和平圈子擴大到其他阿拉伯和伊斯蘭國家。

該宣言還寫道，華盛頓致力於確保以色列的安全，維持以色列的軍事優勢，不允許伊朗擁有核武器，以及對抗伊朗在該地區的活動，無論是伊朗的直接活動還是通過其代理人如哈馬斯、真主黨和伊斯蘭聖戰組織的間接活動。

據悉，聲明還譴責了近幾個月針對以色列人的“不幸的恐怖襲擊”，並強調拜登總統支持兩國解決方案。

在宣布這一消息後的新聞發布會上，拉皮德表示，以色列必須始終以強大的軍隊保持力量和安全，並且它已經意識到有時必須通過使用武力來保護自由。

“恐怖分子想要摧毀世界上唯一的猶太國家，” 他補充說，並指出阻止伊朗獲得核武器的唯一方法是使其認識到自由世界將使用武力並施加可信的軍事威脅。

美國總統在會議期間表示，外交是防止伊朗獲得核武器的最佳方式，他的國家不會允許伊朗獲得這種武器，而這對美國、以色列和世界其他地區的安全至關重要。

拜登認為，以色列應繼續作為一個獨立的猶太國家存在，做世界猶太人安全的保障者。他強調，美國支持實現和平的兩國方案，並認為這是解決巴以衝突的最佳方案。

拜登星期三抵達以色列，這是他自2021年初上任以來的首次中東之行。今天周五他將在被佔領的約旦河西岸會見巴勒斯坦領導人。之後，前往沙特阿拉伯與海灣合作委員會國家領導人會晤，並前往埃及、伊拉克和約旦。

以色列總統赫爾佐格此前對拜登這次訪問表示歡迎，他稱這次訪問對拜登來說是歷史性的，反映了兩國關係和夥伴關係的深度。他還表示，訪問期間，雙方將討論伊朗帶來的風險。