拜登接受以色列電視台訪問稱伊朗不放棄核武美國不排除動武

美國-中東

2022年7月16日，在沙特阿拉伯吉達的阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場，美國總統拜登在參加完阿拉伯首腦會議後步行登上飛機。

以色列第12頻道電視台13日播出美國總統拜登出訪以色列前夕接受該台專訪，展現美國阻止伊朗擴張核計畫的決心；拜登表示如果伊朗不放棄發展核武，美國在萬不得已的情況下，不排除使用武力作為對伊朗的最後手段。

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拜登說：“跟目前的伊朗相比，唯一一種更糟糕的狀況，就是擁有核武的伊朗。”以色列記者詢問是否可能對伊朗動用武力，拜登回答：“在萬不得已的情況下，會的。”

美國與以色列14日簽訂安全協議，美國承諾將與以色列聯手阻止伊朗的核計畫。拜登抵達以色列之前，一名以色列高層官員匿名接受訪問說，拜登訪問期間，美國對以色列將公開承諾“將動用國家力量的所有元素，對抗伊朗核威脅”。

根媒體報導，以色列領導高層先前便清楚表態，拜登此行訪問的首要討論議題就是伊朗核問題。

以色列總理拉皮德在特拉維夫機場歡迎拜登時說：“我們將討論重新建立強大全球聯盟的必要，目的在於阻止伊朗核計畫。”

拜登表示：美國仍會把伊朗“伊斯蘭革命衛隊”列為“恐怖組織”，即便伊朗因此拒絕重新簽署伊核協議。“伊斯蘭革命衛隊”因為在中東策動攻擊而遭制裁，伊朗因此不願回到核子協議談判。

伊朗上周宣布，核設施濃縮鈾技術增進，濃度達到60%，距離發展武器等級的質量目標又接近了一步。

從去年4月開始，伊核問題維也納會談已經進行了9輪談判，但就在談判接近達成協議之際，俄烏戰爭爆發，談判陷入停滯。