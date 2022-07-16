美國-中東

德國媒體對美國總統的中東之行表示了關注。《南德意志報》寫道：美國總統作為請求者和人權告誡者會見了沙特王儲。沙美關係進入了什麼狀況呢？海灣地區已經發生了變化，年輕一代統治者希望與美國人平起平坐，並且不懼怕公開表明這一點。

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該報寫道：當世界上最有權勢的人周五晚上在吉達降落時，他在停機坪上顯得相當孤獨。沒有國王來迎接他。只有沙特阿拉伯駐美國大使和麥加總督。這與拜登最近稱沙特王儲為“流氓無賴”有關。但美國不能沒有沙特阿拉伯。這也是拜登的顧問們敦促他訪問吉達的原因。沙特王國最近沒有回應生產更多石油的要求。沙特王儲也沒有接聽來自華盛頓的電話。而拜登的處境是日益艱難，因為美國中期選舉將於秋季舉行。在美國總統奧巴馬的領導下，雙邊關係已經降溫。沙特人感到他們在宿敵伊朗問題上被美國人拋棄了。從那時起，他們越來越多地尋求與中國和俄羅斯接近。美國總統和沙特王儲之間的會晤事先曾被熱議，他們是否會握手言和？結果周五晚上會面時非常冷清，雙方只碰了拳頭。雖然美方將人權列入了會談內容，但這是沙特王儲不想聽的話題。雙方會談的主要話題是未來如何對待宿敵伊朗。拜登同意對方的觀點，並表示不允許伊朗擁有核武器。海灣地區的統治者應該對此感到歡喜。另外，拜登還向阿拉伯夥伴保證會提供支持。他這樣做的主要目的是要防止競爭對手俄羅斯和中國在那裡擴張。周六下午，拜登回國前，沙特王儲終於還是給了他一點面子，表示將把石油產能從目前的1200萬桶增加到1300萬桶。但除此之外，該王國沒有額外增加產能的能力了。儘管如此，沙美新關係的第一步似乎還是已經邁出了。

德國《時代》周報認為，當美國的壞消息堆積如山時，美國總統正在訪問沙特阿拉伯。但他可能最迫切需要的東西，他在那裡也得不到。國內的事情不順利時，政府首腦們就總是到國外走一趟，以便走出日常工作，走進世界歷史。拜登的首次中東之行以一個小小的外交成功為起步：沙特阿拉伯向以色列飛機開放了領空。但這也幫不了他多少忙。在拜登上路的時候，美國的通貨膨脹率已經攀升到9.1%，是自1981年以來的最高值。俄羅斯對烏克蘭的攻擊迫使美國重新調整其能源政策。但美國面對的不是象歐洲那樣的天然氣危機，而是油價問題。油價上漲會使買不起汽油以開車上班的人失去工作。而美國民眾對美國經濟狀況越來越持負面看法。根據《紐約時報》最近的調查，只有37%的人認為美國總統的工作做得不錯，56%的人認為他的政策損害了美國經濟。在對通貨膨脹感到沮喪的背後潛藏的是對經濟衰退的恐懼。穩定經濟給被視為軟弱無力的拜登和他的政府帶來沉重負擔。因此，一些難辦的事情，現在也放到了議程的首位。拜登是不遺餘力，所有可以補救的可能性，他都不會放過。