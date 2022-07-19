拜登中東行之後，普京和埃爾多安抵德黑蘭舉行峰會

中東/俄土伊三國峰會

俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安19日在德黑蘭與伊朗總統萊西舉行三方會談，重點討論敘利亞和烏克蘭危機。鑒於美國總統拜登剛剛結束上任以來的首次中東訪問、伊朗核問題國際談判止步不前、以及俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭對地緣政治格局的衝擊，此次三國峰會可以說別有象徵意義。

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俄羅斯、土耳其和伊朗均在敘利亞自2011年開始的內戰中扮演着重要角色。三國於2017年啟動名為阿斯塔納進程的機制，公開目標是推動敘利亞結束戰爭，走向和平。但三國在敘利亞問題上各有所圖。土耳其自五月底就威脅要在敘利亞北部展開軍事行動，以便在敘土邊境形成一個30公里的安全區，但德黑蘭與莫斯科均反對土耳其此項軍事行動。

此次德黑蘭峰會也是自2月24日俄羅斯對烏克蘭開戰以來，埃爾多安與俄羅斯總統首次面對面會談。俄烏戰爭使得俄羅斯與北大西洋公約組織關係高度緊張，俄羅斯在國際舞台空前孤立。同是北約成員的土耳其一直力圖在其中扮演調停人角色，推動交戰雙方在土耳其境內接觸、會談。俄土兩國領導人預計會在德黑蘭繼續討論受戰爭影響的烏克蘭穀物出口機制。

與此同時，土耳其也不斷以阻止芬蘭和瑞典加入北約組織的進程相要挾。芬蘭及瑞典因應俄烏戰爭，做出加入北約的決定，北約成員國與俄羅斯的邊境線將因此而大幅加長，導致俄羅斯強烈反彈。

對於伊朗總統萊西而言，此次峰會將是他就任總統以來的首次國際峰會活動。鑒於伊朗核問題談判止步不前，觀察人士認為，此次峰會也會討論這一問題。俄羅斯是2015年聯合國安理會5個常任理事國加歐盟達成的伊朗核協定的簽署國。2017年美國特朗普政府宣布單方面退出該協定之後，拜登政府上台後推動的重新談判始終未能取得實質進展，而伊朗的核開發努力不斷推進。幾天前，拜登前往以色列和沙特阿拉伯訪問，支持兩國反對伊朗開發核武器的立場。