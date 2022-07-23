馬克龍與伊朗總統通話：恢復伊朗核協議仍然可能，但需儘快實現

法國/伊朗/中東

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）7月23日與伊朗總統易卜拉欣·萊希（Ebrahim Raïssi）進行了通話。馬克龍向伊方指出，恢復2015年達成的“伊朗核協議”，即《聯合全面行動計畫》“仍然可能”，但前提是應儘快進行。

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據法國總統府會後發表的聲明介紹，“兩位國家元首討論了烏克蘭的戰爭以及衝突在能源和糧食安全方面的後果。關於2015年的核協議（問題），共和國總統重申了他的信念，即旨在恢復其全面執行的解決方案仍然是可能的，但必須儘快實現。”

在維也納談判中止幾個月後，馬克龍對談判缺乏進展表示失望，並向萊希堅持認為其有必要做出明確的選擇，以締結協議並重新履行伊朗方面的核承諾。

伊朗與包括美國在內的世界主要大國在維也納舉行的重啟2015年“伊朗核協議”的談判，自今年3月以來一直處於停滯狀態。6月底，卡塔爾在多哈主持了伊朗和美國的間接會談，希望讓維也納進程重回正軌，但這些會談在兩天後破裂，沒有取得任何突破。美國特朗普前政府在2018年脫離了該協議。

卡塔爾半島電視台7月17日引述伊朗最高領袖哈梅內伊首席顧問哈拉齊（Kamal Kharrazi）的話說，伊朗“掌握製造核炸彈的技術能力”，但“還沒有決定是否製造一枚原子彈”。哈拉齊是在美國總統拜登訪問中東並與以色列簽署安全協議後發表講話。美以誓言將阻止伊朗獲得核武器。

據愛麗舍宮介紹，在通話中“兩位國家元首討論了（中東）地區局勢。馬克龍回顧了法國對該地區安全與穩定的承諾，並表示他希望繼續努力，使緊張局勢得到持久緩解。在去年8月舉行的巴格達會議之後，兩位國家元首同意有必要加強該地區國家之間的對話。”

最後，馬克龍重申他對在伊朗被任意拘留的四名法國國民的情況深表關切。他呼籲伊朗當局立即將他們釋放。