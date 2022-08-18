[視頻] 土耳其與以色列兩國恢復外交關係

土耳其/以色列

8月17日，以色列和土耳其宣布兩國正式恢復全面外交關係，並將互相派遣大使。在2010年的“藍色馬爾馬拉號（Mavi Marmara）”事件後，兩國之間的關係由有關加沙地帶的問題而惡化。

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8月17日，以色列和土耳其兩國宣布兩國正式恢復全面外交關係，並將互相派遣大使。這意味着，兩國在2018年互相召回大使後，外交關係重啟。

自從2010年的“藍色馬爾馬拉號（Mavi Marmara）”發生後，兩國間的外交關係始終不穩定。當時，以色列對加沙地帶實施了封鎖，但來自土耳其的人道主義貨船隊企圖突破封鎖將物資運抵加沙地帶。以色列軍方在行動中開槍，造成了共十名土耳其人死亡。

在之後的2018年，雙方的關係又因為巴勒斯坦人在抗議美國在耶路撒冷設置大使館過程中被以色列方面射殺而陷入谷底，雙方於事件後互相召回大使。

此次恢復兩國全面外交關係，尤其有助於兩國將未來開展的有關天然氣管道的合作。這條管道將允許以色列將天然氣經由地中海出口到歐洲，從而緩解歐洲目前由於俄烏戰爭而導致的天然氣能源危機。

法新社引述以色列戰略研究所專家的分析表示，土耳其最近與周邊國家的一系列外交緩和又有利於其”吸引外資投資”來對衝由於通貨膨脹以及本國貨幣貶值而造成的經濟危機。

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