伊朗總統要求CNN女記者戴頭巾採訪，遭女記者拒絕

伊朗/國際

美國有線電視新聞網(CNN)知名女記者阿曼普爾(Christiane Amanpour)表示，她原定21日晚間採訪正在紐約參加聯合國大會的伊朗總統萊希，因萊希方面要求她佩戴頭巾，遭她拒絕，因而取消採訪。

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美國全國廣播公司新聞網(NBC News)報導，阿曼普爾在推特發文講述詳細經過，她形容萊希方面的要求是“前所未有且意料之外的情況”。

伊朗22歲女子阿米尼(Mahsa Amini) 因未依規定配戴頭巾，13日被宗教警察逮捕，在拘留期間遭警方暴力對待，昏迷後送醫不治死亡，引發伊朗各地示威浪潮。阿曼普爾表示她原本打算向萊希詢問伊朗境內示威的相關情況。

阿曼普爾表示：CNN團隊為這次採訪準備已久，當天並花了八小時安裝翻譯設備、燈光與攝影機；她表示：我們都準備好了，但卻沒見到萊希總統的蹤影。

採訪預定時間過了40分鐘，萊希的幕僚前來表示，萊希要求阿曼普爾戴頭巾，以示認可伊斯蘭宗教月。

阿曼普爾在貼文指出：我們在紐約，這裡沒有戴頭巾相關的法律或傳統。以前在伊朗境外地區訪問歷任伊朗總統，他們不曾提出這樣的要求。阿曼普爾對該名幕僚表示無法配合，採訪以取消告終。

阿曼普爾的貼文寫道：“隨着伊朗的示威活動持續、人民被殺害，這場訪問原本是與萊希總統對話的重要時機。”