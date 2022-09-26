伊朗國內多地抗議周日進入第10天 伊朗駐英、法使館外發生警民衝突

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據《華盛頓郵報》引述人權監察組織的話說，儘管互聯網限制收緊，安全部隊的鎮壓也在擴大，但德黑蘭和伊朗其他城市的抗議活動周日仍進入了第十天，並出現了大規模示威的視頻。此外，英法兩國警方周日與試圖前往伊朗駐倫敦及巴黎大使館的示威者發生衝突。

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一位名叫瑪莎·阿米尼（Mahsa Amini）的22歲伊朗女孩9月13日因不戴頭巾而被伊朗道德警察逮捕，被指並在被拘留期間遭到毒打致死。此事引發了伊朗全國的震動。示威活動是對導致阿米尼被捕的當局對婦女着裝的嚴苛限制的憤怒表達，也是對伊朗教權機構更深層次的民生等政治訴求抱怨的載體，示威活動已經蔓延到伊朗的所有31個省份，是三年前全國範圍內的示威活動以來規模最大的一次。當時德黑蘭方面所採取的鎮壓是致命的，導致數百人死亡。

據伊朗國營媒體報導，在最近的抗議活動中，至少有41人被殺，其中包括警察。加強鎮壓的措施包括對示威者使用實彈，以及在抗議活動集中的伊朗西部庫爾德地區部署大量安全部隊。保護記者委員會介紹，截至周日，伊朗至少有18名記者在騷亂中被逮捕，其中包括幾名在清晨突襲其住所時被拘留的記者。

據伊朗當地新聞機構報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）周六在與一名被殺害的安全部隊成員的家屬通電話時，威脅要採取嚴厲的回應，並發誓要“果斷打擊破壞國家安全與和平的人”。

據伊朗國營報紙《公民報》（Hamshahri）報導，周日，伊朗內政部長艾哈邁德·瓦希迪(Ahmad Vahidi)要求司法部門，“迅速、果斷地與這些騷亂的領導人和代理人進行法律對抗，給其他人一個教訓”。

報導指，周六和周日流傳的視頻顯示，德黑蘭市內的幾個地區，以及伊朗南部最大城市設拉子和位於首都西部的法迪斯市（Fardis）都出現了抗議活動。

根據反政府監督組織“1500 Tasvir”發布的視頻，在德黑蘭市中心薩塔爾·汗（Sattar Khan）街區的一次抗議活動中，一群人聚集在據說是一輛燃燒的警用摩托車周圍，高呼“不要害怕，不要害怕，我們都在一起”。

該組織在一條短信中說，從伊朗出現的抗議視頻的速度在周六晚些時候到周日有所放緩，部分原因是當局在過去一周對互聯網進行了中斷，以及對包括Instagram和WhatsApp在內的應用程序的限制。互聯網監測組織Netblocks周日晚間表示，它檢測到伊朗最大的移動網絡運營商之一Mobinet出現了“全國範圍的中斷”。

據了解，從星期一開始，德黑蘭、庫爾德斯坦省和伊朗其他地區持續斷網，這是過去一年來有記錄的第三次大範圍的斷網。聯合國獨立人權專家們表示：“斷網通常是進一步的舉措，目的在於扼殺伊朗人民的表達自由和結社自由，並遏制持續進行的抗議活動”。

聯合國獨立人權專家們指出，在過去的40年裡，“伊朗婦女持續和平抗議強制性的頭巾規定，以及侵犯她們基本人權的行為”。他們敦促當局關注伊朗婦女對合法的基本人權的要求。獨立專家們強調說：“伊朗必須根據國際人權標準，廢除所有基於性別的歧視性立法和政策。”

總部設在巴黎的“庫爾德斯坦人權網絡”董事會成員拉赫馬尼（Rebin Rahmani）說，去世女孩阿米尼的家鄉——伊朗西部庫爾德地區，城市已經被安全部隊“嚴重軍事化”。

據法新社報導，法國警方使用了催淚瓦斯並採用了防暴戰術，以阻止數百名周日在巴黎的伊朗駐法大使館前抗議人群過於靠近館址。在倫敦，英國警方說他們逮捕了12人，5名警察“受重傷”，因為示威者試圖衝破保護伊朗駐英大使館前的障礙。

此外，德國首都柏林、瑞典首都斯德哥爾摩、希臘首都雅典和美國首都華盛頓等歐美多個城市當天也發生了相應的抗議活動。