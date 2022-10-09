伊朗國家電視台遭黑客攻擊 德外長：教士政權站在歷史的錯誤一邊

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伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台10月8日的晚間新聞直播遭到了黑客攻擊，在播出伊朗最高領袖哈梅內伊講話時，屏幕上出現了被道德警察拘留後死亡的瑪莎·阿米尼和其他在抗議示威中喪生的婦女照片。哈梅內伊的頭像也出現在圖像中，他周圍有火焰，頭上出現了靶子。此外，德國外交部長貝爾伯克表示，她將確保歐盟對那些鎮壓伊朗抗議者負有責任的人實施制裁。

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22歲的伊朗女孩瑪莎•阿米尼 (Mahsa Amini) 之死在全國範圍內引發了前所未有的抗議浪潮。當地時間周六21:00的電視新聞被打斷，隨後呈現的圖像中包括伊朗最高領袖哈梅內伊頭上的紅色靶子，阿米尼和其他三名在最近的抗議活動中喪生的婦女的照片。

這次中斷只持續了幾秒鐘就被切斷了。針對哈梅內伊而播放的視頻中可以聽到“婦女、生命和自由”的口號，以及看到寫有“加入我們並反抗”和“我們年輕人的血正從你的手中滴下”的標語，還有黑客組織Edaalate Ali（譯為阿里的正義）的社交媒體賬號。Edaalate Ali在他們的社交媒體賬戶上發布片段說：“應人們的要求，我們履行了我們的承諾，為解放伊朗做了不可想象的事情”。

此外，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在《周日圖片報》周六刊登的專訪中表示，她將確保歐盟對那些對鎮壓伊朗抗議者負有責任的個人實施入境禁令。她並補充說，歐盟還將凍結相關責任人在27個成員國的資產。

貝爾伯克批評伊朗毛拉（伊斯蘭教教士）政權說：“任何在街上毆打婦女和女孩，綁架只想自由生活的人的人......都是站在歷史的錯誤一邊”。貝爾伯克早些時候曾呼籲伊朗領導人關注抗議者的訴求，因為他們要求的是基本權利。

伊朗當局對由阿米尼之死引發的全國抗議活動進行了殘酷鎮壓，現在已經進入第四個星期，人權組織估計有185人被殺，數百上千人被捕。