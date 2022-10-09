阿米尼之死引發的抗議進入第四周 伊朗各地傳出暴力衝突

伊朗/抗議/阿米尼之死

資料圖片 2022年9月19日，伊朗德黑蘭一輛警用摩托車在因阿米尼（Mahsa Amini）死亡而舉行的抗議活動中被燒毀，

由22歲庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引發的示威進入第4周，伊朗各地抗議和罷工浪潮未減弱，繼續傳出示威者與安全部隊發生暴力衝突。

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法新社報導，阿米尼據信因未能遵守伊朗嚴格的女子服裝規定，被宗教警察逮捕3天後於9月16日死亡，引爆伊朗民眾怒火。

伊朗當局周五表示，調查發現艾米尼死於長期疾病，並非腦部受到重擊，但阿米尼的家人說她一直都很健康。阿米尼的父親告訴總部位於倫敦的波斯語衛星新聞頻道伊朗國際電視台（Iran International），他不相信官方報告。伊朗國際電視台今天引述艾米尼的父親報導：“我親眼看到血從瑪沙（阿米尼）的耳朵和脖子後面流出來。”

活動人士和非政府組織聲稱，她在被拘留期間頭部受傷。

阿米尼之死在伊朗全國引發的大規模抗議是自2019年天然氣漲價抗議活動以來最大的一次，鎮壓力度也在加大。總部設在奧斯陸的非政府組織 "伊朗人權 "報告說，自9月16日以來至少有95人死亡，而一份伊朗官方報告稱死亡人數約為60人，包括12名警察。

"我們不再害怕。我們將戰鬥“

在抗議活動的第14天，伊朗婦女和男子在包括德黑蘭在內的幾個城市走上了街頭。

據伊朗新聞社Isna報道，在社交網絡上出現抗議呼聲後，執法機構在德黑蘭的大學附近部署了部隊。

總部設在挪威的人權非政府組織Hengaw說，在伊朗其他地方，根據周六錄製的視頻，女學生在阿米尼位於西部庫爾德斯坦省的家鄉Saqez高呼 "婦女、生命、自由"，並在遊行時將頭巾揮到頭上。另一個被廣泛分享的視頻顯示，一名男子將一個大型公共廣告牌上的標語文字從 "警察為人民服務 "改為 "警察殺害人民"。而根據法新社核實的網上錄像，在穿過德黑蘭市中心的莫達雷斯高速公路高架橋上的一個大橫幅上，寫着 "我們不再害怕。我們將戰鬥。“

此外，據人權組織Hengaw稱，在庫爾德斯坦的薩蓋茲（Saqez）、薩南達季（Sanandaj）和迪萬達雷（Divandarreh）等城市以及西阿塞拜疆省的瑪拉巴德（Mahabad）發生了 "大罷工"。

在薩南達，抗議者和警察之間的衝突中響起了槍聲，根據推特上廣泛流傳的一段視頻，一名男子似乎在駕駛自己的汽車時被打死。一位警察局長將死亡歸咎於 "騷亂分子"。

據設在倫敦的新聞網站Iran Wire報道，南部城市設拉子（Chiraz）和德黑蘭附近的卡拉吉（Karaj）也發生了抗議活動，而學生們則在中部城市伊斯法罕和西北部城市達布里士（Tabriz）舉行示威。

伊朗指責美國挑起抗議

據國際人權組織報道，周六，總統易卜拉欣-萊西訪問了德黑蘭的一所大學，在校園裡，人們看到年輕女性高喊 "壓迫者去死"。

據官方的Irna機構報道，萊西還會見了司法部門負責人和議會議長。他們強調，面對 "敵人的不和 "的企圖，"社會需要團結起來"。

伊朗指責外國挑起了抗議活動，特別是它的死敵美國。

電視台遭駭客攻擊

另據報道，伊朗國家電視台周六晚上因針對該政權最高領導人的黑客攻擊而短暫中斷。當哈梅內伊的圖像出現在晚間新聞屏幕上時，新聞節目圖像被一張他被火焰包圍的圖像打斷，他的臉上有一個設計目標，旁邊是在震撼全國的自由抗議活動中被殺的四名年輕婦女的照片。