拜登政府據報與馬斯克接觸，探討向伊朗提供星鏈網絡服務

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據美國有限電視新聞網（CNN）10月21日引述多名官員的話報導，拜登白宮已經與太空探索技術公司（SpaceX）創始人馬斯克，就向伊朗境內提供星鏈(Starlink)衛星網絡服務的可能性舉行了會談。

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自9月以來，由於伊朗女青年阿米尼（Mahsa Amini）因未“恰當佩戴”頭巾而被伊朗道德警察拘留期間死亡的事件引發了大規模抗議。過去一個多月間，伊朗各地爆發遊行示威活動，安全部隊持續暴力鎮壓抗議者。據聯合國人權高專辦發言人本月18日發表的聲明介紹，據信，在伊朗至少7個省內，安全部隊用實彈和金屬彈藥近距離射擊兒童，或暴力毆打兒童，導致23名兒童死亡，多名兒童受傷。安全部隊還突襲學校，逮捕兒童。一些校長因不配合安全部隊也遭到了逮捕。

聯合國人權高專辦發言人稱，除了收到伊朗安全部隊大規模逮捕抗議者的相關報告，人權高專辦還收到其他報告表明至少有90名民間社會成員被捕，其中包括人權維護者、律師、藝術家和記者。許多人權維護者、記者、學生、律師、反對派政治家和環保主義者被關押在德黑蘭的埃文監獄。該監獄日前發生了火災，造成獄中人員死傷。

CNN周五披露的消息此前未經媒體報導，據稱，白宮認為星鏈系統體積小、易於使用的技術特別是解決伊朗當局積極限制該國民眾使用網絡和通信的潛在方案。拜登政府的一名高級官員向CNN表示：“我們已經踩下油門，盡我們所能來支持伊朗人民的願望”。該官員補充說：“這是我們的政策，就是這樣。與此同時，這是一場真正的伊朗人的運動，由年輕女孩主導，擴展到社會其他領域。我們不希望以任何方式擋住他們的運動的光芒。”

如果相關計畫被實施，這將是今年美國政府求助於星鏈系統，以幫助提供關鍵電信服務的第二個國家，此前馬斯克向烏克蘭捐贈和提供了星鏈衛星網絡服務。不過，由於馬斯克本人近來多次在推特上就俄烏戰爭提出親俄建議和評論，美國政府內部對其可靠性也在進行討論。

一位熟悉美國政府與馬斯克和SpaceX公司討論烏克蘭問題的高級國防官員評價說：“他是一個我們永遠無法預測的我行我素的大炮”。在CNN上周首次披露馬斯克的SpaceX公司一直在私底下要求美國國防部每月支付數千萬美元以資助烏克蘭的星鏈衛星網絡服務，並為其運營減輕負擔後，人們對馬斯克不可預測的傾向的擔憂加劇了。作為對該信息的回應，馬斯克隨後在推特上突然宣布，他已經撤回了資金請求。

美國國防部本周表示，其與SpaceX公司關於烏克蘭網絡服務的談判正在進行。SpaceX公司聲稱，迄今為止，在烏克蘭提供星鏈衛星網絡服務已經花費了8000美元，到今年年底，費用將超過1億美元。SpaceX公司沒有回應置評請求。據悉，SpaceX公司向烏克蘭提供的星鏈終端包括兩筆費用：星鏈終端的自身費用和運營費。

此外，伊朗抗議者和烏克蘭士兵的需求，以及他們將如何使用星鏈系統都有很大的不同。專家們警告說，雖然星鏈衛星網絡服務在烏克蘭對戰場上的成功至關重要，但將星鏈系統引入伊朗將是一個更大且可能更危險的挑戰。

報告指，與他的前上司奧巴馬總統相比，拜登希望對伊朗的抗議者表現出更多的公開支持。2009年伊朗國內發生大規模抗議時，時任總統奧巴馬選擇了基本上不參與的政策。與他相比，拜登在本月3日發表的一份聲明中說，美國政府“與伊朗婦女和所有以其勇敢精神激勵世界的伊朗公民站在一起”，並正在努力使伊朗民眾更容易地訪問互聯網。

上文提高的拜登政府官員向CNN表示：“我們有興趣找到方法，確保伊朗人民能夠在手機上和其他地方接入互聯網，因此，星鏈（系統）是一種選擇，但它不是唯一的選擇。”目前還不清楚拜登政府是否提出為在伊朗設立星鏈系統終端的可能付費。

一些美國官員希望星鏈系統的地面終端有朝一日能像衛星電視天線一樣在伊朗普及。消息人士指出，衛星天線在技術上也被伊朗政府禁止，但在該國全國範圍內卻很普遍。馬斯克上周在一條推文中說，目前，已經有“極少數”的星鏈系統終端在伊朗運營。

但這個計畫存在着幾個明顯的問題。其中最主要的問題是，星鏈系統的衛星需要與地面上的物理終端連接，其信號可能很容易被發現。將這些設備偷運到伊朗僅是第一個挑戰，它們還會面臨伊朗安全部隊的嚴厲搜查。