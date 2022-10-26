伊朗頭巾女艾米妮過世屆滿40天傳統哀悼期 大批支持者聚集墓前

伊朗因頭巾披戴不正確遭警方粗暴對待致死的女孩艾米尼(Mahsa Amini)， 周三(26日)乃其40天哀悼期屆滿之日，儘管受到警方的威脅，但仍有大批支持者聚集在艾米妮墳的墓前，向艾米妮作最後的致哀悼念，表達敬意。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗群眾儘管受到警方的威脅，因頭巾遭警暴力對待而死的艾米妮的支持者，於26日的星期三聚集在仍聚集在艾米妮的墳墓前。

法新社根據一個社群網發布的視頻報道，數十名男女聚集在伊朗西部庫爾德斯坦省艾米妮的故鄉薩赫茲《的愛知公墓》前呼喊着： “女人，生命，自由”，“獨裁者去死”，的口號。

這名22歲的庫德族女孩在德黑蘭遭逮捕的3天後，於9月16日死亡，因警方譴責她違反伊朗嚴厲的伊斯蘭服飾規定逮捕她後暴力對待而死。當時他正與弟弟在德黑蘭旅遊。

年輕的伊朗庫德族女孩艾米妮(Mahsa Amini) 被埋葬在那裡，支持者在為期 40 天的哀悼期結束時，向年輕的艾米妮表達敬意。

艾米妮的死亡已導致整個伊朗爆發三年來前所未有的大型示威行動。

本次示威現場，年輕伊朗女性和女學生經常站在前線，許多人不戴頭巾，燃燒面紗並面對安全部隊。 星期三，也就是艾米妮去世後的第 40 天，標誌着伊朗傳統習俗對逝者哀悼期的結束。 人權活動人士說，安全部隊已警告這名年輕女子的父母不要組織任何紀念儀式，包括在她的墳墓上，甚至威脅“他們兒子的生命”

根據一非政府組織 Hengaw 在網上發布的圖片顯示，周二晚上，大批安全部隊已經駐紮在女孩的故鄉薩赫茲市鎮，打算把進入該地的各個入口封鎖住。 儘管如此，根據總部設在挪威的伊朗庫德族權利組織橫高 Hengaw 上傳的視頻，周三仍有數十名居民穿過田野和道路，乘坐汽車和摩托車進入該鎮。