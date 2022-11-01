以色列今辦立法選舉 家常便飯引疲勞

以色列/立法選舉

以色列政治危機頻繁，在三年半的時間裡今天舉行第五次立法選舉組建政府。但民眾擔心，政治危機持續，不排除在接下來的幾個月里，將有第六次、第七次和第八次選舉。

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據本台報道，由於以色列陷入了深刻的政治危機，政府夏季倒台引發了提前投票。但內塔尼亞胡領導的右翼集團可能會脫穎而出，但他很可能沒有足夠席位也將無法獨立組建政府。

73歲的內塔尼亞胡是以色列任職時間最長的總理，他正試圖與來自極端東正教政黨和正在崛起的極右翼的盟友一起，贏得120名議員中61名的多數。

面對內塔尼亞胡的對手是亞伊爾-拉皮德，58歲，自7月起擔任總理，是未來黨“Yesh Atid”的領導人。他是以色列歷史上一個獨特的聯盟的領導人，因為它把左派、中派、右派和一個阿拉伯黨都聚集在一起。只是隨着右翼成員的離開，亞伊爾-拉皮德的聯盟失去了議會中的多數席位，迫使政府要求進行新的選舉。拉皮德政府的黨派太雜聯盟鬆散，無法長期抵抗分歧，只持續了一年時間。

這次提前的選舉對以色列人來說是一個新的煩惱，因為不會有真正的贏家。前總理內塔尼亞胡的政黨利庫德集團可能會脫穎而出，但其贏得多數席位的機會幾乎為零。據本台駐耶路撒冷的記者薩米-布凱利法說，多年來，沒有一個政黨能夠獲得過半多數席位。這樣一來，就有必要與右翼、左翼、阿拉伯、伊斯蘭和極端東正教政黨進行政治聯盟的談判亦或討價還價。

上一次選舉已經顯示極右派在強勢崛起。有兩個公開的種族主義和恐同症的政黨脫穎而出：Bezalel Smotrich的政黨，以及Itamar Ben-Gvir的政黨。與上述兩個聯盟聯手，可能有助於內塔尼亞胡重新掌權。

自2019年4月以來，以色列一直在經歷政治危機。在三年半的時間裡經歷四次政府倒台。四次立法選舉仍然無法推出一個穩定的政府。

面對這種情況，如果有些選民仍然忠於他們的政治黨派，那麼其他選民則覺得他們已經嘗試了一切，不知道該如何了。在街上，一些以色列人接受詢問回答說甚至不想踏入投票站。他們厭倦了重複的選舉，花費了納稅人數百萬美元。人們擔心，政治危機持續，不排除在接下來的幾個月里，將有第六次、第七次和第八次選舉。