RFI採訪 / 埃及生態

在位於北非的中東地區大國埃及，預計為期近兩周的《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP 27）已於2022年11月06日上星期天拉開帷幕。在瀕臨紅海的度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh），這一旨在關注氣候變化的全球峰會按計畫閉幕日期被定在2022年11月18日星期五。在此之際，本台RFI開羅通訊員採訪了法國開發署（AFD）的一名負責人，介紹在國際資金的幫助下，埃及投資污水處理廠。這些訪談片段已在本周二更新的法語«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)的節目中播出。

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本台RFI法文網2022年11月08日星期二在法語«非洲報導»(Chronique Reportage Afrique)專欄刊出通訊員艾德華（Edouard Dropsy）發自埃及首都開羅(le Caire)的一個實地採訪，介紹沙漠面積廣闊的埃及在水資源管理層面上的發展。法國開發署（AFD）的一名負責人也接受了採訪。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法廣專欄«非洲報導» © FMM - Studio Graphique

這篇法文專欄報導的原標題為：[Égypte: la nécessité d'accélérer la gestion durable de l'eau]。換作中文可譯作：[埃及:需要加快水的持久管理]。下面是簡介以供分享。

埃及人口集中在尼羅河沿岸 -

本台法廣RFI«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這篇採訪首先介紹，埃及人口集中在其2%的國土之上，沿着尼羅河。隨着人口的增多，居民們對農業的需求伴隨着資源的枯竭而越來越大。解決辦法現在還是有的，但時間緊迫。

埃及今日在沙漠中培育蔬果 -

在距離亞歷山大（Alexandrie）西南80公里的Selma農場，這裡在沙漠中培育土豆。受訪人赫舍姆（Hesham）在此已經營了20多年。他也種植柑橘、大蒜、紅薯等其它作物，用於出口歐洲。他使用很多地下水。他使用一種被稱之為“中心支點灌溉”的體系（Irrigation par pivot）。這能產生如同降雨的效果。他說，這不是有效用水的最佳方式，但在埃及很普遍。

尼羅河三角洲有土地鹽鹼化 -

在向東100公里外的三角洲內，尼羅河洪水自古得以發展農業。如今，這裡的農民很苦惱。因為，海水上漲，造成土地鹽鹼化。另一名受訪者索比（Sobhy）說，過去幾年出現了鹽分，自此開始缺水。比如，4天有水灌溉，但8天沒有。他說，這裡是他的出生地，現在不得不放棄一切離開，另尋機遇。

埃及已意識到其水資源有限 -

埃及把80%的水用於農業。在國際資金的資助下，當局大力投資污水處理廠。在位於開羅東北的Gabal Asfar，這裡每天處理1200萬人的污水，占埃及首都人口的一半。

RFI Image Archive / Vue aérienne du Nil. L'Égypte va devoir accélérer une gestion durable de l’eau. (illustration) 存檔圖片 / 埃及需加快水資源持久管理。 © Getty Images / RFI Archive

法國開發署（AFD）自然資源和可持續金融極的一名負責人阿緹卡（Atika）接受了採訪。她參加了Gabal Asfar的擴建。阿緹卡（Atika）說，埃及的水資源已經十分珍貴，未來將更加稀少。而廢水在經過處理後，完全可被安全地用於農業生產上的灌溉，之後在被用於飲食。

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © RFI

本台法廣RFI«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)在這篇報道的最後部分指出，在一個仍需依賴尼羅河來保證給養的國家，埃及將應加快水資源的持久管理。埃及如今人口略過1億，而2050年前將可能達到1億6千萬。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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