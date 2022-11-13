朔爾茨：伊朗當局將受到歐盟追加制裁，德國與伊朗人民站在一起

德國/伊朗/歐盟

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在周六發布的一段視頻中強烈譴責了伊朗政府對國內抗議活動的殘酷鎮壓，並表示德國“與伊朗人民並肩站在一起”。他指出，伊朗當局應預計來自歐盟的進一步制裁。歐盟27國外長將在下周一的會議上通過對德黑蘭的新一輪制裁。

廣告 繼續瀏覽後續

伊朗民眾的抗議活動已持續了6周。起因是一名22歲的庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死。此前，她因為戴着所謂“不恰當的頭巾”，被指控未遵守當局針對婦女嚴格的着裝規定，因而遭到伊朗道德警察的逮捕並在拘留期間死亡。阿米尼之死不僅在伊朗國內引發抗議，並在德國首都柏林等地喚起了超過萬人上街的抗議浪潮。

朔爾茨周六通過每周的例行視頻講話讚揚了伊朗婦女領導的抗議活動。朔爾茨說：“我們幾乎無法想象這需要多大的勇氣”。他指出：“到目前為止，300多人（被伊朗安全部隊）殺害，數十人被判處死刑，14000多人被逮捕。那些在伊朗示威反對壓迫的人冒着生命危險，往往也冒着他們所愛的人的生命危險，並面臨著酷刑和數十年監禁的前景。”

朔爾茨補充說：“在德國有伊朗血統的人對他們的親屬感到擔憂，並對毛拉（伊斯蘭教教士）政權對示威者所做的事情感到震驚和厭惡”。他強調：“很明顯，伊朗政府應對這一系列暴力事件負全部責任。”根據德國聯邦統計局的數據，有27.2萬名伊朗人後裔生活在德國。

路透社援引消息人士的話報導，歐盟27國外長將在下周一的會議上通過對伊朗當局的新一輪制裁。一名歐洲外交官介紹說，將有31名個人和實體因侵犯人權而受到歐盟的制裁。制裁措施包括資產凍結和旅行禁令。其中一名外交官說，法國還提議對那些幫助伊朗對俄羅斯出售無人機的人採取新的制裁，並對參與出口無人機電子部件的責任人進行制裁。

此前，烏克蘭及其西方夥伴多次指責伊朗向俄羅斯出口用於其侵略戰爭的無人機。伊朗官員在幾經否認後，終於在日前承認“曾在衝突爆發前”向俄羅斯出口無人機。但德黑蘭的說法顯然與事實不符。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）周五拒絕了伊朗外長關於她干涉伊朗內政的指控。她還對伊朗方面的威脅加以駁斥。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚本月提出，貝爾伯克對伊朗的抗議活動採取了“干涉主義”立場。此前，貝爾伯克在德國聯邦議院發表講話時強調，德國不會對伊朗當局進行的殘酷鎮壓視而不見，並將採取進一步制裁。

朔爾茨周六在講話中進一步回應稱：“是一個什麼樣的政府，竟然向自己的公民開槍？以這種方式行事的人必然受到我們的反擊。”

朔爾茨強調：“當人權受到侵犯時，我們必須關注並採取行動。我們看到伊朗人為爭取更多自由和正義而進行的勇敢鬥爭，以及針對他們的殘酷暴力。我們還通過制裁增加對該政權的壓力。”