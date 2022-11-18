美國官方稱沙特王儲享有豁免權

沙特/美國/卡舒吉被案

美國政府周四（11月17日）在一份法庭文件中說，沙特阿拉伯王儲穆罕默德-本-薩勒曼在有關2018年沙特記者賈馬爾-卡舒吉被謀殺的民事訴訟中 "豁免"。然而，這項豁免權解釋可能對法院沒有約束力。

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據本台報道說，華盛頓稱沙特王儲在卡舒吉謀殺案審判中享有豁免權。本-薩勒曼王子於9月底通過王室法令被任命為首相，這引發了人們的猜測，即他正在尋求避免因在外國法院提出的索賠案審而產生的法律風險，尤其涉及在伊斯坦布爾遇害記者的卡舒吉的土耳其籍未婚妻哈提斯Hatice Cengiz在美國發起的民事訴訟。

作為回應，哈提斯Hatice Cengiz在推特上發布了一系列憤怒的信息："賈馬爾卡舒吉今天第二次被殺死。"

非政府組織大赦國際秘書長阿涅斯-卡拉馬德也表達了同樣的觀點，稱美國政府的解釋是 "深刻的背叛"。

前沙特間諜薩阿德-賈布里的兒子哈立德-賈布里指控美國政府周四提交的建議給了沙特領導人 "殺人的許可"。薩阿德-賈布里指控沙特王子向加拿大派遣了一個殺手隊密謀暗殺他。

四年前，先前親沙特官方但後轉而批評沙特當局士卡舒吉（Jamal Khashoggi）在土耳其伊斯坦布爾的王國領事館被殺，這讓沙特王子暫時成為西方的棄兒。沙特王子的律師早些時候曾辯稱，本-薩勒曼 "坐在沙特阿拉伯政府的最高層位上"，因此應享有美國法院給予國家元首和其他高級外國領導人的豁免權。這位王子幾年來一直是王國的實際領導人，在他的父親薩勒曼國王手下擔任過副首相和國防部長。

在記者卡舒吉被謀殺後，沙特王儲經歷了一段相對被冷落排擠的時期，今年又回到了國際舞台上，這要部分歸功於美國總統，他在此前發誓要讓沙特王儲成為 "賤民 "後，但於7月又訪

在Cengiz和DAWN在哥倫比亞法庭提起的民事訴訟中，原告指控MBS和20多名共同被告 "以陰謀和預謀的方式，綁架、捆綁、下藥、折磨和謀殺 "美國《華盛頓郵報》的專欄作家賈馬爾-卡舒吉。

他們要求獲得經濟賠償，並試圖證明謀殺由 "沙特權力機構的高層 "下令。