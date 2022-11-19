美副防長重申對中東地區承諾：美國仍是首選安全合作夥伴

美國/中東/中國

美國國防部負責政策事務的副部長卡爾(Colin Kahl)11月18日在巴林出席活動時重申美國對中東地區的承諾保持不變，並指由於近來莫斯科與伊朗的軍事關係不斷加深，及俄軍和俄制武器在烏克蘭戰場上差強人意的表現，與俄羅斯的防務合作不是明智之舉。

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卡爾還談道，美國不要求他國選邊站隊，現今也不是所謂“新冷戰”，但如果美國最親密的盟友和夥伴與中國的安全合作過於密切，並對美國構成安全風險，這將影響他們與美方的合作。

卡爾在講話中說：“鑒於該地區作為全球貿易和技術十字路口的作用日益重要，拜登總統闡述了一個基於五項原則的中東框架。首先，美國將支持並加強與贊同基於規則的國際秩序的國家的夥伴關係，我們將確保這些國家能夠保護自己免受外國威脅。第二，美國不會允許外國或地區大國破壞通過中東水道的航行自由，也不會容忍任何國家通過軍事集結、入侵或威脅來支配另一個國家或地區的努力。”

卡爾補充說：“第三，即使在美國努力阻止對地區穩定的威脅的同時，我們將努力減少緊張局勢，在可能的情況下通過外交手段緩和並結束衝突。第四，美國將通過在美國夥伴之間建立政治、經濟和安全聯繫，包括通過綜合空中和海上防禦結構，促進區域一體化，同時尊重每個國家的主權和獨立選擇。第五也是最後一點，美國將繼續促進人權和《聯合國憲章》所載的價值觀。”

卡爾表示：“我重申這些原則是為了明確，儘管偶爾存在分歧，美國仍然致力於中東地區。我們在這裡，我們不會去任何地方。本屆政府相信，我們的集體安全將受益於一個更加一體化的夥伴聯盟，在政治、經濟和安全領域同步行動，所有這些都在一個基於規則的國際秩序框架內。”

卡爾提及：“在歐洲，俄羅斯選擇了一場無情、魯莽的戰爭，試圖用武力改變其鄰國烏克蘭的邊界，尋求破壞烏克蘭的主權、獨立和自由。普京的世界觀拒絕法治，而支持弱肉強食。普京尋求執行一種過時的觀點，即小國的國家願望服從於大國的影響範圍，而不是植根於相互尊重、共同責任和協調行動的國際社會。”

卡爾說：“讓我們清楚地了解普京的行動的影響，因為它們遠遠超出了歐洲的範圍。普京不僅威脅着跨大西洋的和平與安全。如果不加以制止，俄羅斯的行動將慫恿其他地區的潛在侵略者，特別是在中東和印太地區。”

卡爾說：“即使是在俄羅斯動用伊朗的無人機向烏克蘭城市猛擊的時候，這個地區的一些人認為，與普京接觸可以在莫斯科和德黑蘭之間打下一個楔子。但這種方法在敘利亞並沒有奏效，當時俄羅斯和伊朗加倍支持一個殘暴的獨裁政權。鑒於俄羅斯在烏克蘭戰爭中對伊朗武器的依賴，這種方法現在更不可能奏效。”

卡爾說：“事實上，一個衰落和孤立的俄羅斯不僅更堅定地站在德黑蘭的陣營中，而且更有可能與中國和朝鮮找到共同點，追求挑戰規範和規則的政策，而這些規範和規則有利於在座和全球的每一位公民、政府、公司和非政府組織。”

卡爾說：“正如我們的《國防戰略》所表明的那樣，雖然俄羅斯構成了一個嚴重的威脅，但中國是唯一既有重塑國際秩序的意圖，又有不斷增長的經濟、外交、軍事和技術力量實現這種意圖的國家。”

就中東地區，卡爾稱：“我們都應該對中國（PRC）的戰術手冊保持清醒的頭腦。中國對互利的聯盟沒有興趣，北京既沒有打算也沒有能力整合該地區的安全架構。中國追求的關係完全基於其狹隘的、交易性的、商業的和地緣政治的利益，就這樣。”

卡爾還指控中方在伊朗問題上以“中立的敘事”，使其可以與直接受到伊朗威脅的中東國家接觸，同時發展與伊朗的關係，並缺乏對該地區的穩定進行“有意義投資”。

卡爾稱：“我們的方法是不同的。正如最近公布的《國家安全戰略》明確指出的那樣，我引述如下：‘美國將通過在美國夥伴之間建立政治、經濟和安全聯繫，包括通過綜合空中和海上防禦結構，同時尊重每個國家的主權和獨立選擇，促進中東地區的一體化’。”

卡爾稱：“我重複這句話是有原因的。它是我們處理該地區問題的中心。這是我們和我們的對手之間的一個關鍵區別，我們的願景是在我們努力集體建立一個區域安全架構的同時維護所有國家的自主權，而我們的對手則不是這樣。說我們已經進入了一個新的競爭時代，這幾乎已經成為陳詞濫調，但讓我明確指出，這不是國家的競爭，而是聯盟的競爭。”

講話最後，卡爾向與會的中東地區人士表示：“簡而言之，美國仍然致力於使用我們國家力量的所有工具來推動和平，促進穩定的經濟，並阻止在這個重要地區和世界各地的侵略，在我們這樣做的時候，我們將繼續與我們的盟友和夥伴團結一致，贏得對我們共同安全至關重要的聯盟競爭。”