OIF:法語在阿聯酋的作用增強

RFI採訪 / 法語發展

法語國家及地區國際組織（OIF）第18屆首腦峰會在北非國家突尼斯的傑爾巴島（Djerba）舉行之際，中東地區傳來消息說，法語在阿拉伯聯合酋長國的作用越來越重要。這是本台法廣(RFI)法語«國際報導»專欄（Chronique Reportage International） 周日上網的最新採訪報導。阿聯酋現在生活着近30萬說法語的人們。

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本台RFI法文網2022年11月20日星期天在法語«國際報導»專欄（Chronique Reportage International）刊出阿聯酋通訊員尼古拉（Nicolas Keraudren）從阿布紮比（Abu Dhabi）發回的一篇有關法語發展的採訪報道。阿拉伯聯合酋長國於2018年成為法語國家國際組織（OIF）的準備會員國（membre associé）。雖然，阿拉伯語仍是官方用語，但法語的角色越來越重要。

FMM / RFI : Chronique Reportage International 法廣專欄«國際報導» © Studio Graphique FMM

這一法文專欄報導的原標題是[Aux Émirats arabes unis, l'essor de la langue française]。換作中文可譯為[在阿拉伯聯合酋長國，法語飛速發展]。下面是簡介以供分享。

阿聯酋法語社區呈現文化多樣性 -

本台法廣RFI«國際報導»專欄（Chronique Reportage International）的這篇報導首先介紹說，在迪拜（Dubaï）市中心，首家法語書店早在2006年就已開張。負責這家店的米歇爾（Michel）是一名黎巴嫩-加拿大人。他為一個多樣的客戶群服務。阿聯酋如今有近30萬說法語的人。

RFI Carte / Emirats Arabes Unis. 存檔地圖 ：阿拉伯聯合酋長國。 © RFI Carte

米歇爾（Michel）在接受本台法廣RFI通訊員採訪時告知，當地的法語社區有法國人、比利時人、瑞士人、加拿大人、黎巴嫩人、敘利亞人、說法語的埃及人，還有其他非洲人，以及一些自己不會說法語，但孩子在法國學校就讀的家長。

阿聯酋全國人口90%多為外國人 -

一名比利時-土耳其女作家這天正好到這間法語書店取書，她表示，法語文化照耀阿聯酋。尤其是阿布紮比盧浮宮（Louvre à Abou Dhabi），還有索邦大學。在迪拜，有法語聯盟（Alliance française）經常組織各類文化活動：表演、展覽、演唱會等等。

RFI Image Archive / Aux Émirats arabes unis, l'essor de la langue française. Ici, la façade du Louvre Abu Dhabi, inauguré en 2017 (illustration). © Getty - Tom Dulat / RFI Image Archive

本台法廣RFI«國際報導»專欄（Chronique Reportage International）的這篇採訪報道在最後部分提到，在法國和阿聯酋於2018年簽署協議後，法語已被重新引入阿聯酋的公立學校。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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