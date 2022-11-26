伊朗最高領袖哈梅內伊讚揚安全部隊鎮壓示威民眾

伊朗/社會/中東

伊朗最高領袖哈梅內伊11月26日在德黑蘭會見伊朗巴斯基民兵代表時讚揚了，他們在鎮壓國內抗議活動中發揮的作用。與此同時，數十名該國眼科醫生警告說，越來越多的示威者在抗議活動中被安全部隊弄瞎眼睛。

廣告 繼續瀏覽後續

哈梅內伊當天向巴斯基民兵的成員發表講話，並重申了未經證實的說法，即全國各地示威的抗議者是美國及其“僱傭軍”的“工具”。巴斯基民兵是伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬的武裝力量。

哈梅內伊宣稱：“（巴斯基）不應忘記，主要的衝突是與全球霸權的衝突”。他發表的紀念伊朗全國巴斯基周的講話呼應了以前的聲明，譴責抗議活動是“破壞伊朗穩定的外國陰謀”。

9月13日，22歲的庫爾德族婦女阿米尼（Mahsa Amini）因被指沒有恰當佩戴頭巾而被伊朗道德警察逮捕，隨後她在拘留期間死亡。該事件在伊朗國內引發抗議浪潮，數百人據信在暴力鎮壓中喪生，其中包括至少40名兒童。

哈梅內伊在發言中頌揚了巴斯基民兵幾十年來的軍事和社會美德。他說，巴斯基部隊“為了從一群暴亂者和僱傭兵手中拯救人民而犧牲了自己”，“他們為了對抗壓迫而犧牲了自己”。

在鎮壓9月17日開始的全國示威活動中，巴斯基民兵發揮了主導作用。據社交媒體報導，周六，伊朗首都德黑蘭和其他城市的一些大學繼續舉行抗議活動。由於伊朗安全部隊在全國範圍內的嚴厲鎮壓，示威活動變得更加分散。抗議者還呼籲進行商業罷工。

據半官方的塔斯尼姆通訊社報導，哈梅內伊的評論是在伊朗總統易卜拉欣•萊希(Ebrahim Raisi)與一群巴斯基民兵代表會面，並讚揚他們為維護安全所做的努力之後的一天發表的。監測示威活動的伊朗人權活動家組織稱，伊朗安全部隊對抗議者的殘酷鎮壓中，至少有448人死亡，超過18000人被捕。當局沒有提供死亡人數或被捕者的人數。

此外，140名眼科醫生在一封公開信中對因被金屬彈丸和橡皮子彈擊中而導致眼睛嚴重受傷的病人數量增加表示關切。這封寫給伊朗眼科醫生協會負責人的信說：“不幸的是，在許多情況下，被擊中的眼睛造成了一隻或兩隻眼睛的失明”。

這是該國眼科醫生髮表的第二份公開信，對安全部隊的暴行以及向示威者和路人的眼睛發射彈丸和橡皮子彈表示關切。之前的一封信有200多名眼科醫生簽名。

在聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）呼籲對伊朗正在發生的針對抗議者的致命暴力事件進行獨立調查後，聯合國人權理事會在周四成立了一個實況調查團，調查9月16日開始的抗議活動期間的侵犯人權行為。