伊朗最高領袖的外甥女譴責當局血腥鎮壓後被捕

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據法新社11月27日報導，伊朗當局逮捕了伊朗最高領袖哈梅內伊的外甥女莫拉德哈尼（Farideh Moradkhani），因為她之前錄製了一段視頻，描述她舅舅哈梅內伊領導的伊朗當局是一個“謀殺和殺害兒童的政權”。

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莫拉德哈尼是一名工程師，母親是哈梅內伊的姊妹，已經過世的父親也是知名反對派人物。報導指，她本人此前曾在伊朗入獄。莫拉德哈尼的哥哥默罕默德在推特上寫道，她在接到傳票後於周三前往檢察官辦公室時被逮捕。

周六當天，默罕默德在YouTube上發布了一段視頻，並在其推特賬戶上分享了鏈接。莫拉德哈尼在視頻中譴責了伊朗人所遭受的“明顯的壓迫”，並批評國際社會的不作為。她在視頻中呼籲：“自由的人們，和我們站在一起吧! 告訴你們的政府，停止支持這個謀殺和殺害兒童的政權。”

莫拉德哈尼說：“這個政權不忠於任何宗教原則，除了武力和以任何可能的方式維持其權力外，不知道任何法律或規則”。目前還不清楚這段視頻是何時錄製的。莫拉德哈尼還批評國際社會就德黑蘭當局的鎮壓所採取的制裁措施是“可笑的”，並指伊朗人民在爭取自由的鬥爭中被“孤立”了。

莫拉德卡尼是哈梅內伊唯一的妹妹巴德利（Badri Khamenei）的女兒，她在20世紀80年代與家人鬧翻，在與伊朗鄰國的戰爭高峰期逃到了伊拉克。巴德利之後加入了她的丈夫，伊朗異議神職人員特赫拉尼（Ali Tehrani）的活動。

莫拉德卡尼作為一名反死刑活動家被伊朗社會認知，她最後一次被捕是在今年1月。這次逮捕是在2021年10月的一次視頻會議上，她對1979年伊斯蘭革命中被推翻的國王遺孀法拉赫·巴列維大加讚揚。

據聯合國人權事務高級專員介紹，在庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）9月被伊朗道德警察逮捕後開始的抗議活動中，約有14000人被逮捕。據總部設在挪威的伊朗人權組織（IHR）稱，已知至少有416人在鎮壓行動中被殺害，其中包括51名兒童。