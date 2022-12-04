伊朗據報將重新審查頭巾法 官方稱逾200人在抗議中死亡

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據法新社報導，在國內抗議持續的背景下，伊朗總檢察長蒙塔澤里（Mohammad Jafar Montazeri）12月3日表示，伊朗議會和司法部門正在重新審查頭巾法，以確認是否需要對其進行任何修改。結果預計將在一兩周內出爐。

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今年9月16日，22歲的伊朗庫爾德族女性阿米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗頭巾法被道德警察逮捕後死亡。此事引發全球關注，伊朗由此爆發了一場持續的大規模抗議示威活動，許多女性焚毀頭巾以示聲援和抗議。

隨着國內抗議持續，上周，伊朗總統傳播團隊負責人對伊通社（IRNA）稱，社會各界關於放鬆頭巾法的要求都已提交給政府。

法新社援伊朗學生通訊社（ISNA）的報導稱，蒙塔澤里並未具體解釋會對伊朗的頭巾法作出何種改變。他表示，負責審查頭巾法的團隊11月30日和伊朗議會文化委員會碰面，預計將於一兩周內得出結果。

伊朗總統易卜拉欣·萊西星期六也表示，伊朗的共和主義和伊斯蘭教義有憲法基礎，“但在實施憲法的方法上可以更靈活。”

1979年的伊斯蘭革命後，伊朗政府要求所有年滿9歲的女性在公共場合佩戴頭巾，並身穿寬鬆的衣服遮蓋身形。該國還專門設有道德警察，其主要職責就是確保女性遵守“着裝規範”，違者面臨罰款、鞭刑、入獄等懲罰。

有報道稱，伊朗當局已廢除其道德警察，但這一消息有待法律文件證實。因缺乏法律依據，有聲音認為這是當局試圖分化抗議者，壓制抗議的手段之一。

此外，伊朗內政部國家安全委員會3日首次公布了官方的死亡人數統計，並稱這是“騷亂”造成的。

官方統計稱，在自9月以來的抗議活動中已有200多人喪生。該機構表示，死者包括當局安全部隊人員、在“恐怖主義活動”中喪生的人、“被涉外團體殺害並被誣陷為被政府殺害的人”、“暴徒”以及“屬於分裂組織的武裝反革命分子”。

安全機構還提及了“在安全混亂中死亡的無辜人員”，但並未透露他們是如何被殺害的。此前，伊朗伊斯蘭革命衛隊空天部隊司令阿米爾•阿里•哈吉紮德（Amir Ali Hajizadeh）11月29日稱，伊朗最近的“騷亂”中至少有300人死亡。

聯合國任命的伊朗人權問題獨立專家雷曼（Javaid Rehman）周二說，有300多人在抗議活動中喪生，包括40多名兒童。

人權組織HRANA表示，截至周五，已有469名抗議者被殺，其中包括64名未成年人。它說61名政府安全部隊也被殺。據信有多達18210名抗議者被捕。