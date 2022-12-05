伊朗廢除道德警察尚待確認  伊朗全國罷工三天

伊朗/人權

伊朗全國延續了兩個半月的示威抗議活動是否會出現轉折？伊朗首席檢察官周六晚間宣布廢除道德警察制度的消息被全世界各大媒體廣泛報道，不過，法新社發自德黑蘭的消息對此十分謹慎。

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伊朗國內保守派媒體對此緘口不言，改革派媒體也僅僅只有四家媒體對此進行了報道，而且，報道對是否廢除道德警察制度持有懷疑，有報道指出，雖然伊朗總檢察官做出了上述聲明，但是伊朗警察部門卻拒絕確認上述消息。德黑蘭警方向記者表示現在不是討論這個問題的時候。伊朗內政部拒絕確認上述消息。

伊朗官媒表示，總檢察官並不控制警方，伊朗政府多名高官表示，不會改變與伊斯蘭教有關的政策。

自九月底以來，按照伊朗官方提供的數據，伊朗國內的示威抗議活動已經造成三百多人死亡，一萬多人被逮捕，而來自人權組織的統計數據，死亡人數達到450人。

兩個多月來，伊朗國內文藝界，體育界著名人士紛紛站出來聲援示威民眾，法國多位伊朗問題專家向媒體表示，伊朗民眾抗議的並不僅僅是頭巾法，而是1979年以來上台的伊斯蘭政權。即使取消道德警察並不能夠平息民眾的憤怒。

此外，伊朗民眾在網民呼籲從本周三開始舉行為期三天的全國大罷工。

另據報道，司法部門12月4日宣布，四名伊朗人因與伊斯蘭共和國的死敵以色列 "合作 "而被判處死刑，已在伊朗被處決。