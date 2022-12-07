習近平今訪沙特 出席首屆中國—阿拉伯國家峰會

中國與中東

中國國家主席習近平將於周三7日抵達沙特首都利雅得，以準備出席首屆中國—阿拉伯國家峰會，並對沙特進行3天國事訪問。沙特官方通訊社SPA周二表示，習近平此次訪問是應沙特阿拉伯國王薩勒曼的邀請，“以加強兩國之間的歷史關係以及戰略夥伴關係”。

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該通訊社表示，雙邊峰會期間將簽署價值292.6億美元的初步協議。

中國外交部周三上午發表了一份簡短聲明證實了此次訪問。這是習近平自新冠病毒疫情開始以來第三次出國訪問，也是他自2016年以來首次出訪沙特阿拉伯。

外界注意到，習近平此次出訪，正值華盛頓與北京和利雅得在人權和俄羅斯入侵烏克蘭問題上的分歧而關係緊張，在過去的幾年中，海灣阿拉伯國家一直在加強與中國和俄羅斯的聯繫。

據路透社引述三名熟悉計畫的阿拉伯地區外交官評論說，習近平定於12月7日到訪利雅得，沙特已經向中東和北非的領導人發出了參加中國-阿拉伯峰會的邀請。

一名阿拉伯國家的外交官透露，各國派出的代表級別取決於每個國家，但預計許多阿拉伯國家的領導人會出席，其他國家至少會派出他們的外交部長。

預計中國代表團將與海灣國家和其他阿拉伯國家簽署幾十項涉及能源、安全和投資的協議和諒解備忘錄，但沒有詳細說明這些備忘錄的詳情。

據沙特外交大臣阿德爾（Adel Al-Jubeir）透露，加強貿易關係和地區安全將是習近平此次訪問的優先事項。

沙特薩勒曼王儲今年三月曾表示，沙特可以選擇減少對美國的投資。

沙特是中國最大的原油供應國，並且正在深化與中國的經濟關係。

華盛頓此前對海灣國家使用中國的5G技術以及讓中國投資港口等敏感基礎設施表達了憂慮。

儘管美國是沙特等海灣國家在安全領域的首選合作夥伴，利雅得和阿布紮比正從北京購買軍事裝備。沙特一家公司與中國的一家公司簽署了一項在沙特製造武裝無人機的協議。

英國《衛報》此前曾指出，預計沙特阿拉伯將高規格接待習近平，規格可相當於美國前總統特朗普宣誓就職以來首次訪問該國，這與現總統拜登在沙特阿拉伯所受到的冷遇形成鮮明的對比。拜登在沙特阿拉伯受到低調的接待，拜登未能說服沙特阿拉伯增加對美國的石油出口，這顯示出拜登與沙特實際領導人王儲薩勒曼的關係出現了裂痕，而與中國的關係逐漸升溫。