伊朗婦女當選《時代》雜誌“年度英雄” 哈梅內伊的妹妹：我反對我哥哥的行為

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《時代》雜誌12月7日宣布，伊朗婦女被評選為“年度英雄”。在22歲的伊朗庫爾德女子阿米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反“頭巾法”被捕並喪命後，該國各地爆發女性主導的抗議風潮，當局安全部隊的鎮壓則致使200人至逾400人死亡的不同統計。另據法新社報導，伊朗最高領袖哈梅內伊的妹妹近日通過網絡發表公開信，對當局血腥鎮壓加以譴責，並指“我反對我哥哥的行為”。她稱，“我對所有悼念伊斯蘭共和國政權罪行的母親們表示同情”。

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《時代》雜誌前專欄作家、伊朗裔美國學者莫文尼（Azadeh Moaveni）撰文說明了伊朗這波抗議風潮的源起，並指出如今有許多較年輕的女性走上街頭，她們主導的抗議運動別具特色，追求的是能正常生活，包括上大學，到國外旅遊，實施法治，參與政治，和能夠自由表達意見與決定自己穿著。

莫文尼指出，婦女在伊朗過去的抗議活動中發揮了作用，而這些抗議活動是朝着當前的運動發展的。她提及，被當局逮捕抗議群眾的平均年齡很輕，有官員估計平均僅有15歲，顯示伊朗年輕人對自由的渴盼。在經過將近3個月後，伊朗大學校園內的抗議潮仍未消散，抗議學生要求當局釋放他們被捕的朋友，並且不遵守在公眾場合與教室要區隔男女的規定。

文章中刊登了一些未佩戴頭巾的伊朗婦女的照片。一位名叫希瑪的婦女的照片的標題是：“我為自己和我的國家的婦女感到驕傲，她們以比世界上任何男人都更勇敢的方式站出來爭取自己的權利。”

莫文尼提及，“在撰寫這份文章時，估計有400名伊朗抗議者被安全部隊殺害......儘管採取了封鎖互聯網的措施，但仍有關於死亡和拘留期間虐待的報告。經過近三個月的時間，大學校園的抗議活動並沒有放棄。”

莫文尼還補充說，在伊朗發生的事情可能看起來很熟悉，但它是不同的，因為當今，所有伊朗人的願望都湧入了“婦女、生命、自由”的呼聲，一場女權主義的反抗承載了整個社會的各種不滿。

伊朗官方日前承認有200多人在“騷亂”中被殺，但總部設在奧斯陸的非政府組織伊朗人權組織說，該國的安全部隊至少殺害了458名抗議者，包括63名兒童。聯合國表示，300多人據信在暴力鎮壓中喪生，其中包括40多名兒童和20多名婦女。近1.4萬人被捕。

據法新社報導，伊朗最高領袖哈梅內伊的妹妹巴德里·哈梅內伊（Badri Hosseini Khamenei）近日以發表公開信的形式，對當局的血腥鎮壓加以譴責。據信人在伊朗的巴德里通過她在法國的兒子在推特上發表了一封公開信。信上標註的日期是2022年12月，地點是德黑蘭。

巴德里在信中寫道：“失去孩子和遠離孩子是每個母親的巨大悲哀。在過去四十年中，許多母親失去了親人。我認為現在應該宣布，我反對我哥哥的行為，我對所有哀悼伊斯蘭共和國政權罪行的母親表示同情，從霍梅尼時代到現在阿里·哈梅內伊的專制哈里發時代。”

伊朗當局日前逮捕了巴德里的女兒，因為後者通過錄製視頻強烈批評了由哈梅內伊領導的伊朗政權。巴德里提及：“像所有伊朗的哀悼母親一樣，我也為遠離我的女兒而難過。當他們用暴力逮捕我的女兒時，很明顯，他們對其他受壓迫的男孩和女孩採用了數千倍的暴力，他們遭受了非人道的殘酷對待。”

巴德里稱：“作為人的責任，幾十年前，我曾多次將人民的呼聲帶到我哥哥阿里·哈梅內伊的耳邊。然而，在我看到他不聽，繼續走霍梅尼的路，鎮壓和殺害無辜的人之後，我就與他斷絕了關係。我所關心的一直是並將永遠是人民，特別是伊朗的婦女”。

巴德里表示：“我認為，霍梅尼和阿里·哈梅內伊的伊斯蘭共和國政權給伊朗和伊朗人帶來的只是痛苦和壓迫。伊朗人民應該得到自由和繁榮，他們的起義是合法的，對實現他們的權利是必要的。我希望很快看到人民的勝利和推翻統治伊朗的這種暴政。”

巴德里呼籲伊朗伊斯蘭革命衛隊和僱傭軍“應該儘快放下武器，在為時已晚之前加入人民”。巴德里還表示，“我非常抱歉，由於身體上的疾病，我不能如願參加抗議運動。但在內心深處，我和伊朗人民在一起”。

巴德里稱：“我的哥哥不聽伊朗人民的聲音，錯誤地認為他的僱傭兵和斂財者的聲音就是伊朗人民的聲音。他理應得到他用來描述被壓迫但勇敢的伊朗人民的不敬和不恭的詞語。願人民為實現自由和民主而進行的正義鬥爭能夠儘快實現。”