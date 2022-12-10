卡達爾籌辦世界盃外籍勞工死亡約400至500人

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參與本屆世界盃籌辦工作的卡達爾高級官員塔瓦迪（Hassan Al Thawadi），在受訪時披露世界盃籌辦期間工人死亡人數估計在400至500之間。

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美聯社報導說：卡達爾交付與遺產最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）秘書長塔瓦迪這番說詞，是在接受英國記者摩根（Piers Morgan）採訪時隨口說出的。

這件事恐重新激起人權組織對卡達爾為舉辦這次世界盃造成許多外籍勞工死亡的批評。這些勞工建造了價值逾2000億美元的體育場館、地鐵線路和比賽所需的新基礎設施。

摩根將部分採訪內容發布在網絡上。在採訪中，這位英國記者問塔瓦迪：“你認為勞工因為世界盃所做的工作而死亡的真實總數是多少？”

塔瓦迪回答道：“估計約400左右，在400到500之間。”“我沒有確切的數字。這是已經討論過的事。”

另據報道：雖然中國男足未進入世界盃，但中國官媒稱卡達爾世界盃中國元素隨處可見，如中方承建的盧塞爾球場（Lusail Stadium）。然而有人權報告披露，盧塞爾球場在施工過程中涉暴力虐待外籍勞工，並且侵犯勞工權利情況是卡達爾各個體育場館項目中最多。

盧塞爾球場由中國鐵建國際集團承建，中鐵建將盧塞爾球場稱為“一帶一路”的標誌性項目，中國官媒稱盧塞爾球場是中國製造的“金名片”，但總部設在倫敦的國際勞工人權組織Equidem發布的報告，則揭露該項目充滿外籍勞工的血淚和艱辛。

人權報告引用了對一位尼泊爾工人的採訪，講述在盧塞爾球場工作的經歷。他說：“我們被強迫持續勞動。”還有一位尼泊爾勞工說：在盧塞爾球場，一名來自孟加拉的勞工從5樓高處掉下來摔死，另有一名來自中國的工人從25米高的地方摔下來，當場死亡。