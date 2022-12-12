伊朗就中國與海合會聯合聲明涉爭議領土內容提出“強烈不滿”

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自德黑蘭方面消息，伊朗外交部官員12月10日召見了中國駐伊朗大使，就中國與海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC、簡稱海合會）合作與發展峰會發表的一份聯合聲明，涉及阿聯酋與伊朗之間三個有爭議島嶼向中方表達了不滿。

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伊朗外交部發言人科納尼（Nasser Kanaani）11日通過聲明表示，譴責在沙特首都利雅得舉行的海合會最高理事會第43屆會議後發表的最後公報中針對該國的指控。

此外，科納尼提到了由伊朗控制，並和阿聯酋存在主權爭議的3個波斯灣島嶼阿布穆薩，大通布和小通布。他表示：“伊朗伊斯蘭共和國認為對這些島嶼的任何要求都是破壞穩定的因素，是對其內部事務和領土的干涉，並予以強烈譴責。”

“雙方領導人申明，支持所有和平努力，包括阿拉伯聯合酋長國的倡議和努力，通過雙邊談判，按照國際法規則，和平解決大通布、小通布和阿布穆薩三島問題，並按照國際合法性解決這一問題，”中國與海合會9日發表的聯合聲明第12條指出。

科納尼稱，中國駐伊朗大使和伊朗外交部負責亞太事務的官員在周六舉行了一次會議。科納尼說，“在會議期間，伊朗方面對將伊朗的領土完整問題納入聲明表示強烈不滿，強調波斯灣的三個伊朗島嶼是伊朗伊斯蘭共和國領土不可分割的一部分，與伊朗土地的其他部分類似，它們從來沒有也永遠不會成為與任何其他國家談判的對象。”

卡納尼說，中方大使則強調，中國尊重伊朗的領土完整，並在解釋中國國家主席訪問利雅得的目標時說，此行符合促進該地區和平與穩定的努力，並從對話作為解決問題的工具中受益。中方大使表示，中國的外交政策以平衡為基礎，而計畫中的外交交流，包括中國副總理未來幾天對伊朗的訪問，都重申了這種做法。

據悉，促使德黑蘭方面不滿的問題是大通布、小通布和阿布穆薩的所有權爭議，位於霍爾木茲海峽的三個島嶼自1971年以來一直由伊朗管轄，阿聯酋則聲稱是其領土的一部分。

1971年，在英國從今天的阿聯酋地區撤出其武裝部隊後，當時的伊朗國王向這三個島嶼派遣了皇家海軍。此後，在其他阿拉伯國家的支持下，阿聯酋領導人一直認為這些島嶼屬於他們。伊朗駁回了這些聲索。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir Abdollahian）在周六的一則波斯語推文中稱，這些島嶼是“伊朗純凈土地不可分割的一部分”，德黑蘭將毫不猶豫地支持其領土完整。他在推文中沒有點名中國。阿卜杜拉希揚稱：“我們對其他各方必須尊重伊朗的領土完整沒有疑慮。”