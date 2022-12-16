法國和沙特能源大企業結盟

RFI原材 / 石油化工

法國道達爾能源集團（TotalEnergies）和沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）宣布將投資百多億美元，修建一座石化基地。未來，還將有第三方帶數十億美元的額外資金參與。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台法廣RFI法文網2022年12月16日星期五報道，110億美元，這是法國道達爾能源集團（TotalEnergies）和沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）宣布的石化項目投資金額。這個龐大項目的建造地點是在沙特阿拉伯。

- 法國和沙特石化項目還將有第三方加入 -

本台法廣RFI在海灣地區的法語通信員Nicolas Keraudren發回消息說，法國和沙特的這兩家石油大公司於12月15日確認了這一聯盟，建造一座工業基地。地點位於沙特阿拉伯的東部。工地預計將於2023年第一季度時才開工。商業性活動則預計在2027年開始。

RFI Image Archive / TotalEnergies et Aramco finalisent leur projet de complexe pétrochimique en Arabie saoudite. (illustration). AP - Michel Spingler / RFI Image Archive

未來這個大型工業基地還將提供其它石化工廠，由第三方建造、擁有和經營。這是沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在其聲明中所述。預計還將帶來數十億美元的額外投資。

- 沙特阿拉伯國家石油公司致力於多樣化 -

本台法RFI法文網指出，伴隨着這一項目，沙特繼續其多樣化的目標。

RFI Image Archive / Arabie saoudite : “Saudi Aramco” poursuit donc ses objectifs de diversification. (illustration) AP - Amr Nabil / RFI Image Archive

沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的總裁Amin Nasser上周宣布，有意在2030年之前實現把其三分之一的當前石油產量用於化工產品。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

. Fin .