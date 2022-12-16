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法國和沙特能源大企業結盟

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RFI Image Archive / Onze milliards de dollars, c’est le montant de l’investissement annoncé par les géants pétroliers français TotalEnergies et saoudien Saudi Aramco pour la construction d’un site pétrochimique en Arabie saoudite. (illustration)
RFI Image Archive / Onze milliards de dollars, c’est le montant de l’investissement annoncé par les géants pétroliers français TotalEnergies et saoudien Saudi Aramco pour la construction d’un site pétrochimique en Arabie saoudite. (illustration) © AP - Amr Nabil / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
5 分鐘

法國道達爾能源集團（TotalEnergies）和沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）宣布將投資百多億美元，修建一座石化基地。未來，還將有第三方帶數十億美元的額外資金參與。

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據本台法廣RFI法文網2022年12月16日星期五報道，110億美元，這是法國道達爾能源集團（TotalEnergies）和沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）宣布的石化項目投資金額。這個龐大項目的建造地點是在沙特阿拉伯。

- 法國和沙特石化項目還將有第三方加入 -

本台法廣RFI在海灣地區的法語通信員Nicolas Keraudren發回消息說，法國和沙特的這兩家石油大公司於12月15日確認了這一聯盟，建造一座工業基地。地點位於沙特阿拉伯的東部。工地預計將於2023年第一季度時才開工。商業性活動則預計在2027年開始。

https://www.rfi.fr/fr/tag/p%C3%A9trole/
RFI Image Archive / TotalEnergies et Aramco finalisent leur projet de complexe pétrochimique en Arabie saoudite. (illustration). AP - Michel Spingler / RFI Image Archive

未來這個大型工業基地還將提供其它石化工廠，由第三方建造、擁有和經營。這是沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）在其聲明中所述。預計還將帶來數十億美元的額外投資。

- 沙特阿拉伯國家石油公司致力於多樣化 -

本台法RFI法文網指出，伴隨着這一項目，沙特繼續其多樣化的目標。

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RFI Image Archive / Arabie saoudite : “Saudi Aramco” poursuit donc ses objectifs de diversification. (illustration) AP - Amr Nabil / RFI Image Archive

沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）的總裁Amin Nasser上周宣布，有意在2030年之前實現把其三分之一的當前石油產量用於化工產品。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉

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