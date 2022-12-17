伊朗著名女演員阿里多斯蒂聲援婦女抗議後被捕

伊朗/社會/中東

伊朗當局12月17日逮捕了該國著名女演員阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti），她此前曾發布了一張自己沒有戴頭巾的照片，舉着標有“女性、生命、自由”的標語，以表示對由庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引發的示威活動的聲援。據與伊朗伊斯蘭革命衛隊相關的塔斯尼姆通訊社報導稱，現年38歲的阿里多斯蒂因“發布虛假和扭曲的內容並煽動混亂”而被拘留。

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阿里多斯蒂是伊朗最知名的女演員之一，因出演伊朗和法國合拍電影《推銷員》在2016年獲得奧斯卡最佳外語片獎而在海外聞名。

據法新社報導，阿里多斯蒂最近一次在社交媒體上傳帖子是在12月8日，同一天，23歲的歌手謝卡里(Mohsen Shekari)成為因抗議活動而被當局處決的第一人。阿里多斯蒂在她的Instagram賬戶中分享的一張照片上寫道：“你的沉默意味着對壓迫和壓迫者的支持”。她在帖子的說明文字中寫道：“每一個看着這場流血事件而不採取行動的國際組織，都是人類的恥辱。”

阿里多斯蒂從十幾歲起就在伊朗電影界嶄露頭角。最近，她主演的電影《萊拉的兄弟》在今年的戛納電影節上放映。9月16日，22歲的庫爾德族女子阿米尼因涉嫌違法頭巾法在伊朗道德警察拘留期間死亡，她的死引發伊朗全國範圍內的抗議浪潮。

在阿米尼死亡的當天，阿里多斯蒂在Instagram上發布了一張照片，並配文說：“詛咒這種囚禁”。照片的說明文字是“不要忘記伊朗婦女所經歷的一切”，並請求人們“說出她的名字，傳播這個消息”。

11月9日，阿里多斯蒂發布了一張自己沒有戴頭巾的照片，舉着標有“女性、生命、自由”的標語，這是抗議活動的主要口號。她此前曾表示將留在伊朗境內，並暫停了她的職業生涯，以支持在當局安全部隊鎮壓示威者中遇難者的家屬。

緊隨23歲的謝卡里被處決之後，伊朗當局在周一公開絞死了23歲的抗議者拉納瓦德（Majidreza Rahnavard）。據悉，伊朗司法部門周二表示，自抗議活動爆發以來，已有數千人被拘留，400人因參與騷亂而被判處最高10年的監禁。

伊朗伊斯蘭革命衛隊空天部隊司令阿米爾•阿里•哈吉紮德（Amir Ali Hajizadeh）11月29日稱，該國最近的“騷亂”中至少有300人死亡。總部設在挪威的伊朗人權組織（Iran Human Rights）指出，至少有469名抗議者被殺。

本周三，由54個成員組成的聯合國經濟及社會理事會以29票贊成、8票反對、16票棄權的表決結果通過了一份由美國提出的決議草案，決定撤銷伊朗在聯合國婦女地位委員會的成員資格。當天的決議對伊朗政府“自2022年 9月以來採取的不斷破壞和日益壓制婦女和女童人權、包括表達和意見自由權的行動” 表示嚴重關切。

決議同樣嚴重關切伊朗政府“往往過度使用武力以執行公然違反婦女和女童人權及婦女地位委員會任務規定的政策，並使用致命武力，導致和平抗議者、包括婦女和女童死亡”。 決議決定“撤銷伊朗伊斯蘭共和國在婦女地位委員會2022-2026年任期剩餘任期內的成員資格，立即生效”。