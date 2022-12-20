第二屆巴格達會議安曼峰會尋求化解地區危機

法國/中東/約旦/巴格達

2022年12月20日，法國總統馬克龍、約旦王儲侯賽因和他的父親阿卜杜拉二世國王與其他政要和官員一起出席了在約旦中西部死海岸邊的Sweimeh舉行的 "巴格達合作與夥伴關係會議"。

約旦於周二12月20號主辦第二屆巴格達合作與夥伴關係會議，法國總統馬克龍和包括伊朗和沙特阿拉伯在內的中東主要國家的代表將齊聚首都安曼，目的是要試圖化解震撼該地區的危機。

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法新社報道，在法國總統馬克龍和伊拉克的倡議下，2021年8月在伊拉克首都舉行了第一屆會議之後，第二屆巴格達會議今年在死海之濱阿曼舉行。

據法國總統府稱："這種會議的目的是將伊拉克的鄰國和夥伴帶到談判桌前，試圖通過促進對話來取得進展。”愛麗舍宮指出， 這次會議的目的是 "為伊拉克的穩定、安全和繁榮提供支持，並處理整個地區的問題，因為伊拉克是一個舉足輕重的國家"。

法新社分析認為， 在一個仍然不穩定的地區，這是一個艱難的挑戰。在地區的幾個國家正經歷危機，伊朗正在血腥鎮壓反政府抗議浪潮，伊拉克剛剛擺脫長達一年的政治危機，敘利亞仍然是權力鬥爭的戰場，黎巴嫩依然沒有總統......

總部位於迪拜的近東和海灣軍事分析研究所（Inegma）所長里亞德-卡瓦吉（Riad Kahwaji）告訴法新社："這次峰會有很大的野心，但沒有人期望有奇蹟發生。”

他解釋說，法國的角色至關重要， 代表西方與伊朗保持對話，尤其是目前關於（伊朗）核問題的維也納談判目前正處於困境之際。

伊朗：完成核談判的好機會

負責協調會談的歐盟首席外交官博雷利將在約旦，伊朗外交部長阿卜杜拉希楊也將在出席會議，他認為這次峰會將是伊朗 "完成 "核談判的 "一個好機會"。 法新社預計沙特和卡塔爾外長也將與會。

德黑蘭方面指責幾個外國，包括自2016年以來與之斷絕外交關係的區域對手沙特阿拉伯，鼓勵伊朗發生前所未有的抗議運動，這場運動由年輕庫爾德婦女艾米尼在拘留期間死亡而引發。

對伊拉克的考驗

這次會議將是對伊拉克總理蘇達尼的考驗，他在一年多的政治僵局後剛剛於10月被任命，被認為比其前任更接近伊朗。

歐洲對外關係委員會（ECFR）的訪問學者哈姆澤-哈達德（Hamzeh Hadad）告訴法新社："伊拉克人和非伊拉克人都希望看到會議產生一個比2021年更嚴肅的方案"。

預計這次峰會還將討論全球變暖和糧食安全等共同問題，以及區域能源合作。

據巴黎方面稱，馬克龍周一登上停泊在埃及沿海的法國戴高樂號航空母艦，與法國軍隊舉行聖誕晚會，他還將與 "反恐盟友 "約旦國王阿卜杜拉二世舉行會談。