拜登稱伊朗核協議“已死” 伊朗獲奧斯卡獎導演聲援被捕女演員

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根據星期一晚些時候在社交媒體上出現的一段新視頻，美國總統拜登（Joe Biden）11月4日在參加選舉集會的間隙與民眾互動時曾表示，2015年達成的“伊朗核協議”已經“死亡”，但強調美國不會正式對此進行宣布。此外，獲得2017年奧斯卡最佳外語片獎的伊朗著名導演法哈蒂（Asghar Farhadi）周二通過社交媒體，敦促當局釋放被捕的女演員阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti）。後者曾在法哈蒂獲奧斯卡獎的電影《推銷員》中擔任女主角。

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美國伊朗問題特使馬利(Robert Malley)在10月底曾表示，考慮到德黑蘭當局對該國婦女運動中抗議者的血腥鎮壓，以及伊朗對俄羅斯入侵烏克蘭的支持和伊朗對其核計畫的立場，拜登政府不打算在這個時候“浪費時間”來試圖恢復“伊朗核協議”（JCPOA）。

據美國短新聞網站Axios報導，拜登被指於11月4日在加州的一場競選活動中與民眾互動時，一名婦女向他提問說，“拜登總統，您要宣布‘伊朗核協議’已死嗎？您能宣布嗎？” 拜登回答說，“出於很多原因”，不會宣布該協議已死。拜登補充說：“它已經死了，但我們不會宣布它。這是個很長的故事。”

這位提問的婦女回答說，毛拉政權並不代表伊朗人民。“我知道他們不代表你們。但他們會有核武器，”拜登說。就視頻中內容，美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）周二在答記者問時表示，“總統的評論與我們對‘伊朗核協議’的說法完全一致，這不是我們現在的優先事項”。

柯比說：“我們預計不會在近期內達成協議”。“據我所知，沒有人質疑（該視頻）的真實性，”他補充說。“我不認為我們會調查它（的真實性）”。值得一提的是，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周二在約旦首都安曼與伊朗外長阿卜杜拉希揚舉行了會談。

博雷利通過推特表示，他在會上強調伊朗當局需要立即停止對俄羅斯的軍事支持和對國內的鎮壓，並指“同意我們必須保持溝通並在維也納談判的基礎上恢復‘伊朗核協議’。” 阿卜杜拉希揚介紹稱，他們二人在時長2個小時的會議中審查了《維也納協定》的所有方面。“在一次建設性的會晤中”，阿卜杜拉希揚強調了結束談判的決心，並討論了烏克蘭和能源危機問題。

值得一提的是，伊朗著名導演法哈蒂（Asghar Farhadi）周二通過Instagram發文，敦促當局釋放被捕的女演員阿里多斯蒂（Taraneh Alidoosti）。後者曾在法哈蒂獲奧斯卡獎的電影《推銷員》中擔任女主角。她此前曾多次聲援爭取權力的伊朗婦女和譴責庫爾德女子阿米尼(Mahsa Amini)在道德警察拘押期間死亡事件。

法哈蒂通過Instagram表示，“她（阿里多斯蒂）因為對同胞的正當支持和對正在進行的不公正判決的反對而入獄，如果表示這種支持是一種犯罪，那麼這片土地上的數千萬人都是罪犯。”

聯合國上個月說，自9月抗議活動爆發後，伊朗全國至少有14000人被逮捕。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在周二的記者會上譴責德黑蘭當局逮捕阿里多斯蒂，是“該政權散布恐懼和鎮壓這些和平抗議活動的努力的一部分”。

普萊斯表示，“我們呼籲伊朗當局停止任意拘留，停止剝奪伊朗人民的基本自由，包括言論自由與和平集會自由。我們將關注該政權如何對待阿里杜斯蒂女士和所有被任意拘留的人。”