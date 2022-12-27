馬斯克：近百星鏈在伊朗活躍 伊朗前國腳妻女赴迪拜途中被阻離境

伊朗/社會/中東

美國太空探索技術公司（SpaceX）首席執行官（CEO）馬斯克12月26日表示，有近100個“星鏈”衛星互聯網服務已經在伊朗活躍。在今年9月伊朗爆發由庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）之死引發的全國抗議活動，德黑蘭當局進一步限制民眾使用互聯網後，馬斯克曾於當月承諾將在該國激活“星鏈”互聯網服務。

廣告 繼續瀏覽後續

馬斯克在周一的一條推文中寫道：“接近100個星鏈在伊朗活躍”。“星鏈”衛星互聯網服務可以幫助伊朗人在全國各地的抗議活動中規避政府對訪問互聯網和使用某些社交媒體平台的限制。據法新社報導，“星鏈”有2000多顆小型衛星在近地軌道運行，為地面的用戶提供互聯網接入。陸上的“星鏈”終端與路由器連接起來，形成小型的WIFI熱點。

今年早些時候，馬斯克在俄羅斯入侵後的幾天里向烏克蘭發送了大量“星鏈”終端，烏克蘭目前有大約2萬個該終端遍布全國。馬斯克透露的這一消息是對一名推特用戶上傳的伊朗街頭的視頻作出的回應，視頻中有的婦女戴着頭巾，有的則沒戴頭巾。

22歲的阿米尼先前就是因為被指涉嫌違反頭巾法，後在伊朗道德警察的拘押期間死亡，並引發了該國的抗議浪潮。視頻的上傳者寫道：“婦女有更多的自由來選擇是否遮蓋她們的頭髮”。

根據聯合國的數據，自抗議活動爆發以來，伊朗當局逮捕了約1.4萬人。根據總部設在挪威的伊朗人權組織的數據，至少有507名抗議者被殺害，1.85萬人被捕。伊朗官員在11月底表示，自“騷亂”爆發以來，已導致300多人喪生，其中包括安全官員。

此外，前亞洲足球先生、伊朗足球名宿阿里·代伊（Ali Daei）的妻子和女兒周一乘坐飛機從德黑蘭飛往迪拜時，她們所乘坐的客機未經宣告在伊朗境內降落，並被勒令下飛機，未能離開該國。

阿里·代伊公開對抗議活動表示支持。官媒伊通社報導稱，“在他們與反對伊斯蘭革命的團體和暴亂者有聯繫並呼籲罷工”之後，代伊的妻子曾承諾在離開該國之前將告知有關部門。報導稱，“航班在基什機場降落，阿里·代伊的妻子和女兒下了飛機”。

阿里·代伊曾在社交媒體上敦促該國政府，“解決伊朗人民的問題，而不是使用鎮壓、暴力和逮捕”。他後來說，他被當局沒收的護照已經歸還。