中東外交：布林肯馬不停蹄

美國/中東

美國國務卿布林肯周日在中東展開馬拉松式的外交活動，他先在開羅會晤了埃及總統塞西。之後將前往耶路撒冷和拉姆安拉，試圖在緩解巴勒斯坦人和以色列人之間暴力事件激增的緊張局勢。隨着以巴暴力衝突的升級，這次計畫已久的訪問也出現了不同的變化，國外要求克制的呼聲也成倍增加。

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法新社指出：埃及總統塞西是以巴衝突對話的關鍵人物，剛剛結束亞洲之行的他在開羅會見了布林肯，雙方討論的主要議題是暴力衝突。

在反以色列襲擊事件發生後，以色列歷來最為極右的內塔尼亞胡政府宣布採取嚴厲措施，懲罰肇事者的親屬。以色列武裝部隊封鎖了，一名上星期五在東耶路撒冷，殺害三名以色列人和一名烏克蘭婦女的巴勒斯坦人的家，準備將其搗毀。

在這次突襲行動發生的前一天，以色列對被佔領的約旦河西岸（自1967年以來被以色列佔領的巴勒斯坦領土）進行了多年來最致命的襲擊，在北部的傑寧殺死了10名巴勒斯坦人，巴勒斯坦人隨後從加沙向以色列發射了火箭，以方則進行了報復性空襲。

上周六，一名巴勒斯坦人在東耶路撒冷打傷了以色列的一對父子，周日，以色列警衛在約旦河西岸殺死了一名巴勒斯坦人。據巴勒斯坦當局稱，周一，以色列軍隊在約旦河西岸的希伯倫殺害了一名巴勒斯坦人。

暴力事件的頻發引起人們對新一輪暴力升級的擔憂，預計布林肯將在周一，將向內塔尼亞胡和巴勒斯坦總統阿巴斯重申美國關於剋制的呼籲。

與內塔尼亞胡重新接觸

布林肯告訴沙特電視台記者，他 "想與以色列政府和巴勒斯坦權力機構的領導層交談"。 他說："希望能夠聽到每天受到衝突影響的人說些什麼。"

在與塞西會晤後，布林肯還在開羅會見了埃及外長舒克里，有關兩人討論的內容沒有即時消息傳出。

埃及的外交部，特別是它下屬的情報部門，經常被要求干預巴勒斯坦問題。

埃及是1979年與以色列簽署和平協議的第一個阿拉伯國家，與被以色列封鎖超過15年加沙地帶為鄰，埃及同時與以色列的政府首腦和巴勒斯坦各黨派領導人保持良好關係。

如果說美國和埃及在外交上是重量級角色，且開羅是美國軍援的主要受益者之一，但事實上，專家認為，美國國務卿的外交迴旋餘地似乎也有限。

華盛頓譴責在東耶路撒冷發生的 "駭人聽聞 "的襲擊事件，根據美國國務院的說法，布林肯將敦促內塔尼亞胡和阿巴斯 "採取緊急措施，實現暴力緊張逐步緩解"。但在私下裡，美國官員並不掩飾他們對以巴衝突的升級和陷入僵局的失望。

雖然預期在緩和緊張方面不會有什麼進展，但華盛頓主要還是試圖與內塔尼亞胡重新接觸。主要官員最近頻繁前往耶路撒冷，一些專家也在談及內塔尼亞胡可能在2月訪問白宮的問題。