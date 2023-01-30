【視頻】美國務卿布林肯中東行呼籲 “緩和緊張局勢”

中東局勢緊張

過去幾天，巴勒斯坦和以色列雙方的死亡人數再次增加，儘管國際社會呼籲 "克制"，但襲擊、槍擊、空襲和懲罰性措施仍在繼續。 最近一系列暴力事件引發了對新一輪暴力升級的擔憂，在訪問埃及後，美國國務卿布林肯將於周一向以色列總理內塔尼亞胡和巴勒斯坦總統阿巴斯重申美國關於剋制的呼籲。但他的這次中東之行有多大的迴旋餘地尚是未知數。

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布林肯周一在開羅會見了埃及總統塞西，然後前往耶路撒冷和拉姆安拉，試圖在巴勒斯坦人和以色列人之間暴力事件激增的情況下緩解緊張局勢。

法新社報道，在反以色列襲擊事件發生後，以色列歷史上最右翼的本雅明-內塔尼亞胡政府已宣布採取措施，懲罰肇事者的親屬。周日，以色列軍隊封鎖了一名巴勒斯坦人的家，該人周五在東耶路撒冷（以色列佔領的聖城的巴勒斯坦部分）殺害了六名以色列人和一名烏克蘭婦女。星期六，一名巴勒斯坦人打傷了兩名以色列人（一對父子），他的家也在東耶路撒冷，也將被封鎖。

以色列衛兵上周日在西岸殺死了一名巴勒斯坦人，這是自1967年以來被以色列佔領的巴勒斯坦領土。據巴勒斯坦當局稱，周一，以色列軍隊在西岸的希伯倫殺害了一名巴勒斯坦人。

反以色列的攻擊發生在以色列多年來對約旦河西岸最致命的襲擊之後——在傑寧難民營殺死了10名巴勒斯坦人，隨後從加沙向以色列發射了火箭，以色列又進行了報復性打擊。

剛剛結束亞洲之行的埃及總統塞西是巴以衝突對話的關鍵人物，他在開羅接見了布林肯先生，討論的主要議題是暴力問題。

點擊收看France24 電視台駐耶路撒冷記者的報道。

美國國務卿布林肯在以色列首都特拉維夫機場，2023年1月23號 AFP - RONALDO SCHEMIDT