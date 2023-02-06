官媒稱哈梅內伊同意赦免或減刑“數萬名”囚犯 伊朗前總統呼籲政治改革

伊朗/政治/中東

據伊朗官方的伊通社周日報導，伊朗最高領袖哈梅內伊同意赦免或減刑“數以萬計的”罪犯的刑期，其中包括最近在伊朗發生的“暴亂”中被捕的抗議者。另據法新社報導，隨着伊朗伊斯蘭革命成功44周年紀念日的臨近，前總統哈塔米（Mohammad Khatami）和前總理穆薩維（Mir Hossein Mousavi）都通過聲明呼籲當局進行政治改革。

廣告 繼續瀏覽後續

伊通社當天報導稱，“在伊斯蘭革命光榮勝利紀念日（2月11日）之際，伊朗司法總監格拉姆-侯賽因·穆塞尼-艾傑耶（Gholamhossein Mohseni-Eje'i）在給阿亞圖拉-哈梅內伊的信中提議對數以萬計的罪犯進行大赦或減刑，這得到了最高領袖的同意”。

該官媒報導稱，哈梅內伊已同意對“數以萬計的”罪犯進行大赦並減輕懲罰，其中包括最近伊朗“暴亂”的被拘留者。去年9月，伊朗庫爾德族女子阿米尼（Mahsa Amini）被道德警察拘留期間突然死亡，這起事件在全國引發大規模的抗議活動，來自各行各業的伊朗人都參與其中，為1979年伊斯蘭革命以來伊朗人民向執政者發起的最大膽挑戰之一。

伊通社稱，“最近暴亂的罪犯如果沒有為外國人的利益從事間諜活動，沒有與外國情報部門的特工直接接觸，沒有故意殺人或傷害，沒有破壞或燒毀政府、軍事和公共設施，或沒有私人原告，將被赦免或減輕處罰。” 從官方公告中尚不清楚具體將有多少或哪些囚犯將被赦免，誰的刑期將被減輕。

雖然數以千計的伊朗青年和青少年抗議者在街頭示威中被捕，但數百名政治活動家、記者和作家或藝術家也被拘留。哈梅內伊在抗議活動爆發初期就發出了信號，政府官員應將抗議活動稱為外國陰謀。從那時起，抗議活動被稱為“暴亂”，“敵人”被指責為煽動民眾起義，所謂“敵人”指的是美國及其盟友。伊朗的監獄和拘留設施已經面臨過度擁擠的狀況。

總部位於挪威的伊朗人權組織報告說，在由阿米尼之死引發的抗議期間有超過19600人被逮捕。該組織說，由於當局暴力鎮壓示威活動，至少有527人被殺。幾個月來，伊朗政府一直沒有提供死亡人數。在國際上受到批評的審判之後，伊朗已經處決了至少四名在抗議活動中被拘留的人。

德黑蘭當局正面臨著嚴重的政治僵局，該政權還面臨著嚴重的國際孤立，特別是被西方的制裁孤立，部分原因是其安全部隊暴力和致命的鎮壓行動，還因為其向俄羅斯提供自殺式無人機的舉動，這些無人機正被用於對付烏克蘭。

據法新社報導，伊朗主要反對派人物之一，曾在1981年至1989年擔任總理的穆薩維周六呼籲對他所說的面臨合法性危機的政治制度進行“根本性轉變”。而周日，改革派運動的領導人、伊朗第五任總統哈塔米在一份聲明中說：“當今顯而易見的是普遍的不滿”。

哈塔米表示，他希望使用“非暴力的民間方法”能夠“迫使執政體系改變做法並接受改革”。穆薩維在當地媒體轉載的一份聲明中說，“伊朗和伊朗人需要並準備好進行根本性的轉變，其輪廓是由純粹的‘女性、生命、自由’運動繪製的”。他指的是示威活動中民眾喊出的主要口號。

現年80歲的穆薩維說，抗議運動是在“相互依存的危機”背景下開始的，並提議舉行一次 “自由和健康的公民投票，討論是否需要修改或起草新憲法”。他指出，伊朗目前的制度架構是“不可持續的”。

穆薩維在其發表的聲明中說：“人民有權進行根本性的修改，以克服危機，為自由、正義、民主和發展鋪平道路”，“拒絕為實現憲法規定的公民權利採取最小的步驟……使社會對改革望而卻步。”

79歲的哈塔米也發表了類似的言論，他警告說：“沒有跡象表明統治系統有改革和避免過去和現在的錯誤的願望”。哈塔米在被迫沉默之前於1997年至2005年擔任總統，他說他對伊朗人民“對改革主義以及執政體系感到失望”感到遺憾。