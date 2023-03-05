伊朗內政部長承認已知53所學校發生女學生中毒事件

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近年，一系列有毒氣體導致伊朗女子學校學生生病事件危機在周日升級，伊朗政府承認全國有50多所學校在類似事件中受到衝擊。由於德黑蘭已面臨數月的動蕩，這些中毒事件地發生在學生的家長中進一步引發恐懼。

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據美聯社報導，這些中毒事件引起了人們的擔憂，因為女學生顯然可能僅僅因為上學而被毒死。自1979年伊斯蘭革命以來的40多年裡，伊朗女孩的受教育權力從未受到過挑戰。德黑蘭方面也一直在呼籲鄰國的塔利班當局讓阿富汗女孩和婦女重返校園。

據伊朗通訊社報導，伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）周六發表聲明稱，“在相關機構的實地調查中，發現了可疑的樣本，這些樣本正在實驗室進行評估，以確定學生併發症的原因。結果將由衛生部儘快公布。”

瓦希迪表示，自伊朗總統賽義德·易卜拉欣·萊希日前下令調查女學生中毒事件後，衛生部和教育部以及情報、安全和司法機構的專家和官員在最近幾天進行了緊張的會談。他指出，根據這些會談後發布的報告，第一起中毒事件發生在三個多月前位於該國西北部的庫姆市的一所學校。

瓦希迪介紹說，在此之後，另外52所學校也宣布發生了類似的事件，大多數受影響的學生被當作門診病人來治療。他補充說，除了兩名有潛在病情的學生外，有28名學生住院不到兩天。

瓦希迪呼籲伊朗公眾保持冷靜，同時還指責“敵人的媒體恐怖主義”在所謂的中毒事件中煽動了更多的恐慌情緒。他向伊朗人民保證，學生的健康是官員們的主要優先事項，將在這方面不遺餘力。

此前，伊朗衛生部長表示，這些女學生遭受了“輕度中毒”攻擊，一些政治家認為這些女孩可能是反對女性受教育的強硬派伊斯蘭組織的目標。美聯社報導指，沮喪的父母和在急診室里懷抱着輸液的女學生的視頻充斥着社交媒體。

鑒於自去年9月，因22歲的庫爾德族女子阿米尼(Mahsa Amini)被伊朗道德警察拘留致死事件而引發的大規模全國性抗議活動以來，已有近100名記者被當局拘留，因此外界對這場危機的理解仍然具有挑戰性。

據伊朗人權活動家稱，安全部隊對這些抗議活動的鎮壓已導致至少530人死亡，另有19700人被拘留。伊朗社會過去曾發生過襲擊婦女的事件，最近一次是2014年在中部城市伊斯法罕附近發生的一波酸液襲擊事件，當時人們認為這是強硬派針對婦女的穿着打扮所為。

就女學生中毒事件，伊朗官方媒體的猜測集中在流亡團體或外國勢力可能是毒氣事件的幕後黑手。這在最近的抗議活動中也被反覆指稱，但沒有證據。最近幾天，德國外交部長、一名白宮官員和其他人士紛紛呼籲德黑蘭當局採取更多措施保護女學生，伊朗外交部將這種關切視為“鱷魚的眼淚”。

在伊朗，人們懷疑可能是強硬派實施了疑似投毒。德黑蘭《Ettelaat報》記者，伊斯蘭議會前改革派議員卡迪瓦（Jamileh Kadivar）說，一份由“監護人的奉獻者”組織（Fidayeen Velayat）撰寫的假定公報認為，女孩教育“應該被禁止”，並揚言若不停止女孩教育，“就要在伊朗各地散播毒害女孩的行為”。此前也有伊朗官員猜測，投毒者意圖迫使當局關閉女子學校，終止對女孩的教育。

伊朗官員沒有承認有任何名為“監護人的奉獻者”的組織。然而，卡迪瓦在相關印刷品中提到了這一威脅，因為她在伊朗政治中仍有影響力，並與伊朗的神權統治階層有聯繫。《Ettelaat報》的負責人也是由伊朗最高領袖哈梅內伊任命的。

卡迪瓦周六寫道，另一種可能性是“集體歇斯底里”。在過去的幾十年裡，以前也有過這樣的案例，最近一次是在2009年至2012年的阿富汗。然後，世界衛生組織稱，所謂的“集體歇斯底里”影響了阿富汗各地學校的數百名女孩。

世衛組織當時寫道：“關於在癥狀出現之前出現惡臭氣味的報告，使大規模中毒的理論得到了認可”，“然而，對這些疾病爆發的原因進行的調查迄今沒有得出這樣的證據”。伊朗沒有承認要求世衛組織為其調查提供援助。世衛組織沒有立即回應美聯社周日的置評請求。

與此同時，卡迪瓦也指出，過去伊朗政府中的強硬派在1990年代對活動家和其他人進行了所謂的“連鎖謀殺”。她還提到了2002年在克爾曼市發生的伊斯蘭義務兵殺人事件，一名受害者被石頭砸死，其他人被捆綁起來扔進游泳池，在那裡淹死。

卡迪瓦描述說，這些義務兵是巴斯基的成員，巴斯基是伊朗已故最高領袖霍梅尼創立的志願準軍事部隊。她寫道：“所有這些人的共同點是他們的極端思想、智力停滯和僵化的宗教觀點，使他們能夠實施這樣的暴力行為。”