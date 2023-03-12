沙伊復交或也能撬動黎巴嫩僵局？

黎巴嫩/伊朗/沙特

在貝魯特，沙特阿拉伯和伊朗在斷交六年後宣布在兩個月內將恢復外交關係，伊朗的盟友黎巴嫩對此表示歡迎，但沙特的朋友則不予理會。據本台稱，但所有人都知道，沙伊兩國關係改善將不可避免地對黎巴嫩產生影響。

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沙特和伊朗改善外交關係能促進黎巴嫩的進步。據本台駐貝魯特的記者保羅-哈利法報道稱，黎巴嫩真主黨領導人是最早對德黑蘭和利雅得之間宣布下一次互換大使作出反應的人之一。真主黨領袖哈桑-納斯魯拉說，"恢復伊朗和沙特阿拉伯之間關係，是一個非常受歡迎的步驟，並將發揮有利於該地區人民的作用"。

據他說，"這一重要的發展可以為整個地區以及黎巴嫩開闢視野"。然而，這位真主黨領導人也保證，“伊朗會不幹涉盟友的事務，也不對黎巴嫩的決定指手畫腳。 ”

黎巴嫩議會議長納比-貝里是該國最重要的什葉派政治人物，他認為沙伊復交是一項 "歷史性協議"，並懇求各方應 "加強該地區人民的共同利益"。

由米歇爾-奧恩創立的自由愛國運動領導人、議員格布蘭-巴希爾在推特上說，伊朗和沙特的協議將導致 "一波涵蓋黎巴嫩的穩定"。然而，他警告說，黎巴嫩國家問題的解決方案不會來自國外。黎巴嫩人希望，利雅得和德黑蘭之間的正常化將首先允許黎巴嫩選舉共和國的新總統。