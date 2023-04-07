以色列遭火箭彈雨轟 迅即報復

以色列/巴勒斯坦/黎巴嫩/火箭彈

以色列軍隊今天周五宣布對加沙地帶和黎巴嫩境內進行打擊，以報復前一天有三十多枚火箭彈從那裡射向以色列。以色列指責巴勒斯坦激進組織對以色列展開罕見火箭彈密集攻擊。

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因北部邊境遭襲，以色列報復性地打擊了加沙和黎巴嫩。

據本台報道稱，以色列面臨來自兩條戰線上的襲擊。在北部，是黎巴嫩。在南部，是加沙。以色列遭雙重攻勢顯示唯一一個目標：就是炫耀能夠對以色列打擊的力度。本台駐耶路撒冷的記者薩米-布赫里法解釋說，"以色列總理內塔尼亞胡在安全內閣會議上說：我們的敵人將付出高昂的代價。

在黎巴嫩和加沙，以色列報復的目標是：巴勒斯坦武裝團體。據以色列官方稱，"但他們並不是獨狼行動。"以色列軍隊發言人理查德-赫克特說，"從黎巴嫩開炮的組織是巴勒斯坦人的......。可能是哈馬斯；或伊斯蘭聖戰組織......。我們懷疑黎巴嫩真主黨也知道這件事，黎巴嫩將有一定的責任要解釋。我們還正在檢查伊朗是否也參與其此波襲擊....."。

本台在巴勒斯坦領土的記者愛麗絲-弗魯薩德（Alice Froussard）報道說，巴勒斯坦加沙的夜晚很艱難。午夜前不久，襲擊開始，天空變成了橙色，加沙人聽到了爆炸聲。一些人已經準備好了防水袋，裡面裝着身份證件、財物，準備好緊急逃命......

根據以色列軍隊的說法，自2007年以來執政的哈馬斯的隧道、武器製造或訓練場所成為打擊目標，當時是以回應 從加沙地帶向以色列領土發射的火箭襲擊。以色列軍隊的一份聲明說，作戰飛機今次擊中了拜特哈嫩地區的 "一條隧道"，以及汗尤尼斯地區的另一條隧道。以方聲明還說，屬於哈馬斯的兩個武器製造中心也被擊中，並稱這次行動是對哈馬斯最近幾天侵犯以色列安全的回應。以色列稱，"我們只是自衛，這一直是對以色列持續侵略的回應。"

哈馬斯幹部、前衛生部長巴塞姆-納伊姆反駁，他說，加沙居民被打得無處可去，在加沙現在沒有任何庇護，無法有安全保證。"巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織警告說：以色列的每一次打擊都會得到報應，每一次對阿克薩或穆斯林信徒的攻擊都會得到報復打擊。

對於加沙的居民來說，這是一種似曾相識的感覺。這些打擊讓人想起了上一次戰爭，去年8月的閃電戰，但尤其是2021年5月的那次危機。巴勒斯坦人抱怨，"在加沙，每個齋月都是一樣的炮火連天。"一位來自被封鎖的沿海飛地的詩人在社交網絡上還寫道，"他們從未讓加沙人和平地度過這段時間，他們從未讓耶路撒冷和平地度過一個齋月，"他繼續說。今天上午，在齋月的第三個星期五，在朝覲前不久，以色列軍隊再次用暴力阻止信徒們進入濱海大道。

據本報駐貝魯特記者保羅-卡利夫報道，在以色列襲擊發生近五個小時後，黎巴嫩南部目前基本平靜。襲擊的目標是在提爾地區，向加利利地區發射的火箭彈就是從那裡發出的。以色列飛機襲擊了四個不同的非住宅區，其中兩個靠近巴勒斯坦的Rashidiyeh營地，離沿海城市提爾不遠，那裡是聯黎部隊維和人員的行動區域。地對空導彈還擊中了Qleilee鎮的平原，幾小時前黎巴嫩軍隊在那裡發現了火箭發射台和未使用的炸彈。以色列飛機還投下的炸彈，爆炸聲傳遍了周圍幾公里的範圍。

黎明前，以色列軍隊在一份聲明中宣布，正在 "對黎巴嫩進行打擊"，並稱以色列將 "不允許哈馬斯恐怖組織從黎巴嫩展開行動。以色列要求黎巴嫩對從該國領土上向以色列發射的任何火力負責"。

到星期四下午，從黎巴嫩向以色列發射了大約30多枚火箭彈，這是自2006年戰爭以來休戰以來以色列-黎巴嫩戰線上前所未有的軍事升級。在逾越節當天，這些火箭彈至少造成以色列兩人輕傷和物質損失。

在這樣一個動蕩的局勢中，總有出錯的風險，但聯黎部隊保證，黎巴嫩和以色列 "不希望發生戰爭"。聯合國部隊呼籲邊界兩邊的 "所有各方停止一切行動"。黎巴嫩不希望發生全面戰爭的另一個跡象是真主黨在這一輪火箭彈襲擊事件後保持沉默。黎巴嫩總理說得更清楚。納吉布-米卡提保證，黎巴嫩 "拒絕從黎巴嫩領土上進行任何軍事打擊升級"。

黎巴嫩官方在一份聲明中說，"黎巴嫩譴責從該國南部發射火箭彈"。並補充說，黎巴嫩軍隊和聯合國臨時部隊（UNIFIL）"正在加緊調查，以找到火箭彈襲擊的肇事者"。

以色列擔心是否已經失去了軍事威懾力。以色列正在經歷一場嚴重的國內政治危機。街上示威的人都很憤怒。由於國內政治原因，針對政府的抗議活動已經持續了數周。以色列似乎被分裂了，被削弱了。但據內塔尼亞胡說："你這樣想就錯誤了。面對火箭彈襲擊威脅，以色列人民將團結一致，準備保衛自己"。