以色列遭數起攻擊 加劇局勢緊張

以色列/中東

兩名以色列姐妹7日在被佔領的約旦河西岸發生的槍擊事件中喪生數小時後，一名意大利遊客在特拉維夫的一輛汽車案中喪生，並有五人受傷。以色列調查指控當地阿拉伯人涉嫌犯案。以色列今天加強戒備，連同連日巴以新衝突，局勢驟顯緊張。

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據路透社報道，以色列在對加沙和黎巴嫩進行了一夜的跨境報復打擊之後，這些新的針對民眾襲擊加劇了以巴緊張局勢。

緊張局勢原本有可能在一夜之間升級為更廣泛的衝突，因為以色列通過打擊與加沙和黎巴嫩南部的伊斯蘭組織哈馬斯有關的目標來回應一連串的火箭彈襲擊，但軍事衝突在周五顯示降溫。然而，這兩起襲擊事件突顯出，在連續數夜的麻煩事已引起全世界的恐慌並呼籲保持冷靜之後，局勢仍然動蕩不安。

在最近的一次襲擊中，一輛汽車在特拉維夫長廊上一條受歡迎的自行車道和人行道附近的一條街道上衝撞了一群人。警方稱，司機在試圖拔槍時被就近的一名警察開槍打死。

一名以色列安全部門消息人士確認，襲擊者是來自以色列Kafr Qassem 鎮的阿拉伯公民。

路透社在事件發生後不久拍攝的視頻顯示，一輛白色汽車翻倒在公園的草地上。警方封鎖了肇事區域。

以色列救護車服務部門表示，遇難者都是外國遊客。意大利外交部長安東尼奧·塔亞尼證實，一名意大利人遇難，傷者中可能還有其他意大利人。

周五早些時候，在約旦河谷哈姆拉猶太人定居點附近，兩名年齡分別為 20 歲和 16 歲、擁有英國國籍的以色列姐妹在她們的汽車裡遭到槍擊喪生，她們的母親也被打傷。

以色列總理內塔尼亞胡在與國防部長約阿夫加蘭特一起訪問襲擊現場後說，“我們的敵人正在再次考驗我們。”內塔尼亞胡下令動員邊防警察預備隊和額外的軍隊來應對襲擊浪潮。

美國國務院譴責了這些襲擊，稱“以任何國籍的無辜平民為目標都是不能被接受的”。

路透社說，目前沒有人聲稱對周五的兩起襲擊事件負責，但控制被封鎖的加沙地帶的伊斯蘭組織哈馬斯對襲擊事件表示讚賞，並將其與阿克薩清真寺周圍的緊張局勢聯繫起來。周五的祈禱沒有發生重大事件，除了一些投擲石塊外，警方表示情況一直很平靜。

以色列警方本周兩次突擊搜查這座清真寺，在穆斯林齋月期間，數十萬禮拜者一直在這裡祈禱。以色列警員毆打與他們對峙的阿拉伯禮拜者的鏡頭引起了關注，甚至在以色列的盟友中也引發批評，整個阿拉伯世界對此譴責。

耶路撒冷老城的聖殿山是穆斯林和猶太人的聖地，長期以來一直是一個引發危機熱點。

巴勒斯坦激進組織的一名官員告訴路透社，如果以色列克制，他們也準備保持冷靜。一名卡塔爾官員表示，卡塔爾正在幫助國際社會努力緩和局勢。

自今年年初以來，至少有 18 名以色列人和外國人在以色列、耶路撒冷周圍和約旦河西岸的襲擊中喪生。同期，以色列軍隊殺害了 80 多名巴勒斯坦人，其中大部分是激進組織的戰士，但也有一些是平民。

在加沙夜間遭襲擊之後，除了一些出租車和緊急車輛外，當地街道上基本上空無一人。在加沙城的 Tufah 街區，一些房屋和一家兒童醫院遭到破壞。