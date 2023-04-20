泄露文件指烏方曾計畫對敘利亞境內的俄羅斯部隊進行秘密攻擊

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據《華盛頓郵報》4月20日引述一份泄露的美國絕密情報文件報導，烏克蘭的軍事情報機構曾制定利用庫爾德人武裝的隱秘幫助，對敘利亞境內的俄羅斯軍隊進行秘密攻擊的計畫。若得到落實，這將引入一個新的戰場，距離俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭數千公里之外，似乎是為了給俄羅斯及其活躍在敘利亞的瓦格納僱傭兵集團帶來成本和傷亡，並可能迫使莫斯科從烏克蘭重新部署資源。

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報導指，去年12月，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）指示停止該計畫，但根據截至今年1月23日收集的情報，泄露的文件詳細說明了該計畫的進展情況，以及如果烏方決定恢復該計畫，此類活動會如何進行。這份文件的有些地方有着HCS-P的標記，表明其中的部分信息來自於人工情報來源——詳細說明了烏克蘭國防部情報總局的官員如何計畫可否認的攻擊，從而避免牽連到基輔當局。

《華盛頓郵報》從據稱由美國空軍國民警衛隊隊員特謝拉（Jack Teixeira）泄露到Discord聊天室的大量情報材料中獲得了這份此前未被報道的文件。美國國防部拒絕加以置評。俄羅斯總統普京2015年在敘利亞出兵干預，幫助陷入困境的阿薩德政權在內戰期間保留權力，在該國建立了數千名俄羅斯軍隊的長期駐軍。

這一部署，包括俄軍先進的戰機和防空系統，加強了莫斯科的地區存在，但存在於一個俄羅斯不能完全控制的環境。去年秋天，莫斯科將一些駐軍和裝備從敘利亞轉移到烏克蘭戰場，這可能導致基輔評估他們的離開造成了脆弱性。

華盛頓智庫“世紀國際”的研究員倫德（Aron Lund）分析說，對敘利亞境內俄軍的攻擊“可能會提高威脅程度，使俄羅斯人需要調用援軍”，這可能有助於烏克蘭境內的戰爭努力。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）少將拒絕發表評論。

該文件稱，在去年12月的計畫中，烏克蘭軍事情報官員贊成使用無人駕駛飛行器（UAV）打擊敘利亞境內的俄羅斯部隊，並從“小規模”開始，或者可能只對瓦格納集團的部隊進行打擊。根據該文件，烏克蘭官員考慮訓練敘利亞民主力量（SDF）的特工，這是敘利亞庫爾德人控制的東北部自治的軍事力量，以打擊俄羅斯的目標，並進行“未指明的‘直接行動’活動以及無人駕駛飛行器的攻擊。”

去年秋天烏方官員進行規畫的同時，敘利亞民主力量尋求培訓、防空系統和保證其作用將被保密以換取對烏克蘭行動的支持。文件稱，敘利亞民主力量的領導層還禁止對庫爾德地區的俄羅斯陣地進行打擊。敘利亞民主力量發言人法哈德·沙米（Farhad Shami）向《華盛頓郵報》回應稱：“你們所說的有關我們部隊的文件是不真實的；我們的部隊從來沒有成為俄烏戰爭的一方。”

該文件表明，土耳其知道這一計畫，並指出土方官員“試圖避免潛在的打擊”，並建議烏克蘭從庫爾德地區，而不是由其他敘利亞反叛組織控制的北部和西北部地區發動攻擊。其中一些反叛組織得到土耳其的支持。然而，土耳其反對敘利亞民主力量，並認定其核心軍事力量——人民保護部隊（YPG）是一個恐怖組織。敘利亞民主力量是美軍在敘利亞的主要合作夥伴，他們經常在那裡共用基地，執行扼制恐怖組織“伊斯蘭國”復活的持續任務。土耳其外交部和美國駐土耳其大使館沒有回複評論請求。

報導指，雖然不清楚安卡拉對基輔的計畫了解多少，但據一位曾在該地區工作的美國官員稱，如果土耳其認為這可能會引起莫斯科的暴力回應，那麼讓烏克蘭幫助武裝他們的敵人可能並不是不可容忍的。“土耳其在該地區的目標是消除敘利亞民主力量的軍事能力和領導力，”這位前美國官員說。“如果迎接土耳其的是這樣一個計畫，誘使烏克蘭-敘利亞民主力量聯盟引來俄羅斯的憤怒，這符合他們的利益。”

這位前美國官員說，俄方很可能知道敘利亞民主力量部隊的位置，在打擊他們時不會面臨很大困難，因為敘利亞民主力量部隊經常在俄軍在當地的軍事基地附近活動。根據泄露的文件，去年11月，烏克蘭軍事情報官員找出了其雄心勃勃的計畫的潛在後勤限制，包括“庫爾德人內部邊境控制和建立行動基地的問題”。

到12月29日，這些烏方軍官似乎發現澤連斯基已經下令停止了他們的計畫。目前還不清楚澤連斯基為何指示烏克蘭國防部情報總局停止規畫行動，但文件評估說，他這樣做可能是出於各種原因：美國的壓力、烏克蘭有限的無人機供應或對攻擊是否能成功的懷疑。該文件稱，另一個因素可能是俄羅斯的軍事情報行動“相對成功”。

根據泄露的文件庫中的其他文件，烏克蘭國防部情報總局一直積極地在俄羅斯控制的烏國地區進行破壞、暗殺和破壞穩定的行動。這些地區可能在後勤、語言和其他變量方面具有優勢。文件說，如果沒有美國和土耳其的支持，基輔不太可能恢復這些計畫或“在敘利亞對俄羅斯施加重大代價”。如果烏方真的繼續行動，在敘利亞發動的攻擊可能“招致俄羅斯的回應，如果對行動的支持被歸因於美國，則會針對美國在該地區的利益”。

報導指，該文件詳細說明了烏克蘭“名義上”的秘密攻擊活動可能會是什麼樣子，並根據其導致俄羅斯升級回應的可能性對這些行動選項進行了排序。它權衡了對首都大馬士革和敘利亞海岸附近防禦嚴密的“優先”俄羅斯設施的攻擊，這將是最危險的，但對俄方來說代價最大；而對敘利亞中部“與俄羅斯有關的石油基礎設施”的打擊，雖然防空保護不力，但只會給俄羅斯帶來“適度的代價”，特別是對瓦格納僱傭兵集團。

文件稱，開闢敘利亞戰場為烏克蘭“提供了可否認的選擇”，因為它可以攻擊先前被敘利亞叛軍襲擊的俄羅斯陣地，從叛軍甚至阿薩德政權控制區發動攻擊，並將攻擊歸咎於“前線、不存在的或活躍的非國家團體”。

在升級圖上排名最高的是對“俄羅斯關鍵設施”的攻擊，同時還有一張圖表，概述了對敘利亞最主要的港口城市拉塔基亞的巴塞勒·阿薩德國際機場的攻擊，該機場與俄羅斯駐敘利亞的主要軍事基地——赫梅米姆空軍基地共享設施。

該圖表還假設了對“石油和天然氣基礎設施”的攻擊概況，包括一張“與瓦格納集團有關的吉哈爾（Jihar）天然氣廠”的照片。在面臨俄羅斯升級風險的最低端目標中，該文件列出了對瓦格納僱傭兵集團陣地的直接攻擊。

泄露的評估報告承認，如果俄羅斯“更積極地”管理敘利亞領空或轉移防空武器，類似這樣的攻擊可能會使美國及其盟友在該國東部的行動“複雜化”。文件提到了去年11月27日發生的一起真實但以前未披露的事件，在該事件中，駐紮在敘利亞東部的俄羅斯SA-22防空系統向一架美國MQ-9無人機開火。一位美國官員說，該無人機沒有被導彈擊中。