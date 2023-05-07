阿拉伯聯盟今再納敘利亞入盟

敘利亞/阿盟

阿拉伯聯盟成員國外交部長今天在開羅決定恢復敘利亞在阿拉伯聯盟的地位。阿盟曾在2011年因敘利亞政權鎮壓民眾起義而將該國開除，敘利亞民眾起義遭鎮壓並演變成了一場血腥戰爭。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台報道，7日，阿盟成員國外交部長們在開羅的阿拉伯聯盟總部參加了關於蘇丹和敘利亞戰爭的兩次特別會議。他們投票贊成接納敘利亞重返該組織。此後，阿拉伯敘利亞共和國政府代表團將可重返阿拉伯聯盟。阿盟外交部長在閉門會議上投票贊成敘利亞回歸。

阿盟10多年前因對反對敘利亞總統巴沙爾-阿薩德血腥鎮壓抗議活動，於2011年暫停敘利亞的阿盟成員資格。

今天的該決定指出，敘利亞可以立即恢復資格參加阿拉伯聯盟的會議，但決定也同時呼籲解決敘利亞內戰造成的危機，包括難民逃往鄰國問題和該地區的毒品走私。

據本台駐開羅的記者亞歷山大-布奇安蒂說，重新接納敘利亞並非沒有異議。一些國家認為，導致敘利亞被排斥的原因仍然存在。12年前曾支持將敘利亞排除在阿盟外的卡塔爾說，對巴沙爾-阿薩德政權反對者的血腥鎮壓仍在繼續。

由此，批評者認為，阿盟希望敘利亞政權應向反對派開放，推出政治改革的對話進程。但這些要求純粹是形式上的，因為幾乎所有阿拉伯世界的重量級國家都或多或少地正與大馬士革政權關係正常化。埃及和沙特阿拉伯的情況尤其如此。

埃及是阿拉伯聯盟的總部所在國，也是該組織本屆外長會議的主席國，下一屆阿拉伯國家元首峰會將於5月19日在埃及舉行。

敘利亞阿薩德受益於2月6日毀滅性地震後的全球聲援，這次地震在土耳其和敘利亞造成數千人死亡。