敘利亞重入阿盟再引分歧

敘利亞/阿盟

敘利亞總統阿薩德的競選海報貼掛在霍姆斯市被炮火毀壞的建築物上。 2021年5月23日 資料照片

2023 年 5 月 7 日在埃及開羅舉行的阿拉伯國家聯盟總部阿拉伯外交部長會議決定重新恢復敘利亞在阿拉伯聯盟中資格。敘利亞各派對阿盟決定解除敘利亞在被孤立十多年後暫停加入敘利亞的決定反應不一，突顯出該國因多年流血而產生的深刻裂痕。

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據路透社今天報道稱，阿拉伯聯盟國家外交部長周日的決定鞏固了地區推動與敘利亞總統阿薩德關係正常化的努力，而阿薩德總統政權在鎮壓反對派後於 2011 年被暫停該機構的資格。

從那以後，敘利亞數十萬人死亡，數百萬人在國內外流離失所，該國基礎設施在多年的轟炸中遭到破壞。

據反對派談判小組負責人巴德賈穆斯批評說，重新接納敘利亞加入阿拉伯聯盟對敘利亞人來說是一個“衝擊”，並將“扼殺政治進程”。聯合國和平談判陷入僵局。反對派多年來得到現在支持與敘利亞關係正常化的國家的支持，包括沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國。賈穆斯在推特上寫道，阿拉伯聯盟的決定“沒有徵求過”阿薩德的反對者的意見。

敘利亞北部的大片地區仍由土耳其支持的反叛組織控制，近幾個月來那裡爆發了反對與阿薩德關係正常化的抗議活動。

為敘利亞侵犯權利的受害者開展抗議活動的敘利亞運動表示，周日的阿盟決定“發出了令人不寒而慄的信息”，並是“在阿拉伯之春的自由和民主希望的棺材上釘了最後一顆釘子”。

也有支持阿盟重新接納敘利亞的政治力量。管理控制敘利亞東北部半自治區的政治機構敘利亞民主委員會周一在一份聲明中表示，它“歡迎”解除敘利亞禁令的決定。

一些與政府有聯繫的敘利亞政治活動家，包括前副總理卡德里·賈米爾，在一份在線聲明中謹慎地鼓勵這一舉措。

他們表示，這允許阿拉伯地區發揮作用，這可能會導致“敘利亞議題中的積極結果”。一個發布敘利亞各大學校園新聞的 Facebook 頁面張貼了一張敘利亞在阿拉伯聯盟席位的照片，標題是：“12 年後，阿拉伯聯盟重獲新生。”