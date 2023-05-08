美國或出招推中東鐵路項目應對中國一帶一路

美國/中東鐵路/一帶一路

兩位直接了解該計畫的消息人士告訴Axios，美國、沙特、阿聯酋和印度的國家安全顧問應於剛剛過去的周日討論一個可能的大型聯合基礎設施項目，通過鐵路網絡連接海灣和阿拉伯國家，這些鐵路也將通過該地區港口的航道連接到印度。據Axios解釋，隨着中國在中東地區影響力的增加，該項目是白宮希望在該地區推動的關鍵舉措之一。中東是中國 "一帶一路 "願景的一個關鍵部分。

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據Axios稱，美國、沙特阿拉伯和其他國家將討論連接中東的鐵路項目。據兩位消息人士說，白宮國家安全顧問傑克-沙利文(Jake Sullivan)於周六抵達沙特阿拉伯，並於周日與沙特、阿聯酋和印度的同行會面，討論該項目和其他地區問題。

但一位美國官員說，該項目將是沙利文訪問期間討論的眾多議題之一。

第二位美國官員說，沙利文將與穆罕默德-本-薩勒曼王儲和其他沙特官員討論沙特和美國之間的雙邊關係狀況、地區問題，以及沙特和以色列之間進一步採取正常化措施的可能性。

據這兩位消息人士說，新倡議的想法是在過去18個月里在另一個名為I2U2的論壇上舉行的會談中產生的，該論壇包括美國、以色列、阿聯酋和印度。

該論壇成立於2021年底，旨在討論中東地區的戰略基礎設施項目。

該項目據信瞄準中國。一位直接參與了該問題早期討論的前以色列高級官員告訴Axios，"沒有人大聲說出來，但從第一天起就與中國有關。"以色列在去年的I2U2會議上提出了通過鐵路連接該地區的想法。這位前以色列官員說，部分想法是為了利用印度在此類大型基礎設施項目上的專業知識。

拜登政府在最近幾個月擴大了這個想法，讓沙特阿拉伯參與進來。

消息人士稱，該倡議將包括通過鐵路網絡連接黎凡特和海灣地區的阿拉伯國家，這些鐵路也將通過海灣地區的海港連接到印度。

行前，沙利文周四在華盛頓近東政策研究所的演講中暗示了這一舉措。"他說：如果你對我的演講沒有其他印象，請記住I2U2，因為隨着我們的前進，你將會聽到更多關於它的消息。沙利文還說，基本概念是將南亞和中東與美國連接起來，"以推進我們的經濟技術和外交的方式"。他還說，一些項目已經在進行中，"還有一些新的令人興奮的步驟，我們期待着在未來幾個月進行。"

據Axios認為該計畫體現了美國大局觀，稱沙利文在演講中說，拜登政府在中東戰略的支柱之一是區域一體化。他說：一個更加一體化、相互聯繫的中東能夠增強我們的盟友和夥伴的能力，推進地區和平與繁榮，並在不犧牲我們的基本利益或我們在該地區的參與的情況下，長期減少美國在該地區的資源需求。

就下一步是什麼， 消息人士說，以色列目前不是這一倡議的一部分，但如果該地區關係進一步正常化的努力取得進展，未來可能會被加入這一倡議。