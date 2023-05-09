以色列襲擊加沙 擊殺3伊斯蘭聖戰頭目 也造成居民傷亡

以色列/巴勒斯坦/加沙

據巴勒斯坦加沙當地政府稱，5月9日星期二黎明前，12名巴勒斯坦人在以色列對加沙地帶的空襲中喪生，其中包括三名伊斯蘭聖戰組織的領導人，以及居民還有兒童。

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據本台駐耶路撒冷的記者米歇爾-保羅報道稱，在上一輪暴力事件發生一周後，為一名巴勒斯坦囚犯絕食死亡報仇，巴勒斯坦激進組織從加沙性以色列發射一百枚火箭彈，遭致以色列軍方今晨開始了名為 "盾牌和箭 "的新軍事報復打擊行動。

今天凌晨，以色列空軍擊殺了伊斯蘭聖戰組織武裝部聖城旅的三名領導人：吉哈德-甘納姆、哈利勒-巴蒂尼和塔里克-埃茲丁。據以色列軍隊發言人稱，這三人都參與了對以色列的襲擊，包括髮射火箭彈。以色列共有40架飛機參與了這次突襲。

在加沙，三名激進組織負責人的死亡得到了證實。但醫院方面表示，共有12人被殺。以色列軍隊Tsahal聲稱已經實現了其目標--在這個階段。以色列在南部採取一系列措施，以應對巴勒斯坦的報復行動。當地居民必須呆在掩體附近，今天上午沒有學校，道路關閉。

以色列總理內塔尼亞胡親自負責這次襲擊行動。

另據報道，以色列安全內閣預計將在今晚7點（當地時間）舉行會議，以決定未來的發展方向，同時，在開始對加沙的新軍事行動之前，以色列報知華盛頓。就在我們發搞的時候，5月9日上午，有一支以色列軍隊還侵入西岸北部的納布盧斯卡斯巴。