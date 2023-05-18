敘利亞重返阿盟

敘利亞總統阿薩德抵沙特 將出席阿盟會議

Bachar Al-Assad accueilli par le prince saoudien Bader Ben Sultan Ben Abdulaziz à Djedda, le 18 mai © AFP

作者： 法廣 3 分鐘

中東 – 敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）18日抵達沙特阿拉伯，準備出席阿拉伯聯盟（Arab League）峰會，這將是敘利亞陷入內戰十多年來，阿薩德第一次參加阿盟峰會。敘利亞押寶與包括富裕的海灣君主國在內的阿拉伯國家實現全面正常化，寄希望有資金重建破碎的疆土。