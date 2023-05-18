敘利亞重返阿盟
敘利亞總統阿薩德抵沙特 將出席阿盟會議
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中東 – 敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）18日抵達沙特阿拉伯，準備出席阿拉伯聯盟（Arab League）峰會，這將是敘利亞陷入內戰十多年來，阿薩德第一次參加阿盟峰會。敘利亞押寶與包括富裕的海灣君主國在內的阿拉伯國家實現全面正常化，寄希望有資金重建破碎的疆土。
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法新社引述敘利亞電視台報導，阿薩德“抵達吉達（Jeddah）阿卜杜勒-阿齊茲國王國際機場（King Abdulaziz International Airport），以參加19日將開幕的阿拉伯聯盟峰會”。
這次訪問象徵阿薩德正式回歸阿盟。阿盟在2011年11月暫停敘利亞會員國資格，因為大馬士革政府血腥鎮壓抗議民眾，引發一場10年中50萬人死亡、數百萬人流離失所的衝突。
當時沙特阿拉伯與其他阿拉伯國家不是切斷與阿薩德的關係，就是讓雙邊關係降級。衝突期間，沙特地還公開支持把阿薩德趕下台。
然而阿盟本月稍早歡迎敘利亞回歸，東道主沙特阿拉伯還不顧其他阿拉伯國家反對，邀請阿塞德出席19日的峰會。
根據敘利亞的親政府報社《祖國報》（Al-Watan），阿塞德18日晚上和19日上午可能會“跟幾位領導人在雙邊會議中會面”。
阿薩德上次參加的阿盟峰會為2010年的利比亞峰會。