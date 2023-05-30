《南德意志報》：埃爾多安將更獨裁

土耳其/政治/中東

上周日舉行的土耳其大選被視為是今年國際上最重要選舉之一。德國土耳其人有2/3投了現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的票，引發議論。德國媒體自然對選舉結果表示了關注。

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《南德意志報》認為：這個國家仍然像以前一樣，有一個大家習慣了的總統，他已經向他的支持者承諾和他們在一起'直到墳墓'。未解決的衝突，例如與庫爾德少數民族的衝突，由此被推延。贏家，即埃爾多安的支持者們，繼續覺得自己是國家的主宰，有資格統治其他人。這場選舉的悲劇在於一個矛盾。埃爾多安一方面贏了，但另一方面，他比以前更弱了。他的勝利不是勝利，他的得票率沒有超過52%，而且是在一個完全不公平的競賽中獲得的。瀕臨失敗和失敗的經歷將使埃爾多安更加獨裁。他將盡其所能，使自己在五年後更難被擊敗。

來自開姆尼茨的《自由報》（Freie Presse）指出，埃爾多安認為，他以前的政策是正確的：儘管經濟危機導致了高通貨膨脹，而且自五年前的選舉以來里拉的價值下降了75%，但大多數土耳其人還是支持他。埃爾多安贏得了選舉，他混合使用了比較響亮的手段，例如他對選民情緒的感覺，以及不誠實的方法，例如他對司法、行政和媒體的控制。現在他有了一條清晰的道路。他的無限權力不再有任何政治或經濟障礙。

埃森的《西德意志彙報》（Westdeutsche Allgemeine Zeitung）補充說：儘管人們對選舉結果充滿怨恨，但不應該忘記，土耳其幾乎一半的合格選民沒有投票給埃爾多安。他們中的大多數人都希望有一個不同的、更自由和更民主的土耳其。特別是在大城市，他們傾向於投票給反對派，尤其是許多年輕人。可以理解的是，他們現在很失望。但他們的龐大人數表明，變革的潛力是存在的。

來自哈勒的《中德意志報》（Mitteldeutsche Zeitung）觀察到：在每次土耳其選舉中，總統埃爾多安在德國得到的結果都比在國內好。當然令人震驚的是，如此多的德國土耳其人享受着民主的好處，卻在一個他們並不居住的國家投票給一個專制者。但正因為他們生活在德國，是這個社會的一部分，我們得出的的教訓應該是，讓他們更多地參與社會。